Tavşanlı'ya 6 bin 150 fidan

Büyükşehir Belediyesi Gebze Tavşanlı’da doldurulan dolgu alanında 50 bin metre karesinde ağaçlandırma çalışması yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alan Dairesi Başkanlığı taş ocağı iken doldurulan Gebze Tavşanlı Dolgu Alanını yeşillendiriyor. 119 bin metre kare alana sahip olan dolgu alanın, 50 bin metre karesinde ağaçlandırma işlemleri yapılıyor.

50 BİN METREKARE ALANA 6 BİN 150 FİDAN

Bakım Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları 119 bin metrekarelik dolgu alanının 50 bin metrekarelik kısmında gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında 1071 fidanın dikimi gerçekleştirildi. Ağaçlandırma çalışması kapsamında 50 bin metrekarelik alana 6 bin 150 fidanın dikilmesi hedefleniyor.

FARKLI ÇEŞİTLERDE FİDANLAR DİKİLİYOR

Gebze Tavşanlı dolgu sahasına gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasıyla bölgenin yeşillendirilmesi hedefleniyor. Ağaçlandırma çalışmalarında Şeker Akça, Diş Budak, Ihlamur ve Lale gibi farklı türde fidan dikimleri gerçekleştiriliyor.