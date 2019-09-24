Ağrı İshak Paşa Sarayı’nda belgesel çekerken tanıştığımız, Taylandlı öğrenci ile cami mimarisi ve İslam Sanatı üzerine söyleşi yapıp belgesel çektik.

Türkiye Devleti’min bursu ile 4 yıldır Türkiye’de, Cami Mimarisi ve İslam Sanatı üzerine İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi gören öğrenci ile Altunizade, Bağlarbaşı İlahiyat Camii’sinde belgesel çekimi yaptık.

www.devrialem.tv ve www.sakarya.tv ortak yayın olarak hazırladığımız belgesel programımıza konuşan öğrenci, Tayland’ın başkenti Bangkok’da yaşıyor. Adını Şirin olarak değiştiren yüksek lisans öğrencisi Tayland’da 8 milyon müslümanın yaşadığını, 4 binden fazla caminin olduğunu, Budizm’den sonra Tayland’da ikinci dinin İslamiyet olduğunu açıkladı.

Türkiye’yi çok sevdiğini, Türklerin güler yüzlü, yardım sever olduğunu, en önemlisi binlerce yıllık tarih ve kültür geçmişi ve bir çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını açıkladı. Tayland’ın Türkiye’de çok yanlış tanındığını, aslında Taylandlıların aile bağlarının güçlü kültür ve geleneklerine bağlı bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye’de; Erzurum, Ağrı Doğubayazıt, Van Erciş, Bitlis Ahlat, Muş Malazgirt, Sivas, Kayseri, Konya, Ankara ve İstanbul’u gezerek Selçuklu ve Osmanlı mimari ve tarihi eserlerini gördüğünü, Sivas Divriği Ulucami’deki Selçuklu süsleme sanatına hayran kaldığını açıkladı. Yardım ve desteklerinden dolayı Yedi Renk Tek Yürek Platformu başkanı Ömer Erdoğan’ın şahsında Platform üyelerine teşekkür etti.



Tayland’da İslam Medeniyeti Tarihi



İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak iki kez belgesel çekmek üzere Tayland’a gidip İslam Medeniyeti Tarihi üzerine araştırma yapıp belgesel çektik.

İslamiyet, Tayland’a İpek Yolu sayesinde dokuz yüz yıl önce, bugün Çin mezalimi altında inleyen Doğu Türkistan’ın Kaşgar, Turfan ve Hotan şehirleri ile Malezya tarafından müslüman tüccarların getirdiği bilinmekte.

Osmanlı Dönemi’nin sonlarında Sultan Abdülhamit Han bölgeye ilgi göstermiş, Tayland’ın başkenti Bangkok’daki tarihi camiye yardım edip Osmanlı Tuğrası hediye etmişti.



Tayland’da İslamiyet İkinci Din



Dünyada İslamiyet ile adı pek anılmayan Budist Krallığı Tayland'da ikinci büyük din İslamiyet.

Tayland'da Müslüman’ların okul açma, cami yaptırma, fakir Müslüman ailelere yardım, gençlerin eğitimi gibi çalışmaları ülkedeki tek dini otorite olan "Şeyhülislamlık" makamı üzerinden yürütülüyor.

Ülkedeki 75 vilayetin tamamında İslam Yüksek Merkezi adı altında kuruluşlar bulunuyor ve bu kuruluşlar, Müslüman’ların ihtiyaçları üzerine çalışmalar yaparak Bangkok'taki Şeyhülislamlık Merkezi’yle bağlantıyı sağlıyor.

Anadolu Ajansı’nın verdiği habere göre, Tayland genelinde 4 binden fazla cami ve mescit ile İslami eğitim veren 500 civarında okul olduğu belirtilirken, bu okulların bir çoğu medrese şeklinde hizmet veriyor, ancak okullarda aynı zamanda bazı pozitif ilimler de öğretiliyor. Türkiye’de devlet bursu ile çok sayıda Taylandlı öğrenci eğitim görüyor.

Annemizin taziye ziyaretine gelen AK Parti İl Başkanı ve heyetine teşekkür ederim

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, annemizin vefatı dolayısı ile taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ile il ve ilçe yöneticileri gazetemizi ziyaret ederek başsağlığı dilediler. Geçtiğimiz haftalarda Giresun’un Espiye ilçesinde hayatını kaybeden annemiz Emine Kahraman’ın ardından taziye ziyaretinde bulunan Ellibeş ve beraberindeki heyete Kahraman ailesi olarak teşekkür ederiz.

















