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TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

Meclis Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla planlanan etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

25 Mart 2020 Çarşamba 15:31

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin, insanlığı derinden etkileyen bir salgınla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçtiğini, küresel düzeyde yaşanan bu salgınla Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde ve fedakar sağlık çalışanlarının gayretiyle büyük bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. 

Meclis Başkanı Şentop, işini ciddiyetle ve bilimsel titizlikle yürüten sağlık kadrolarının ve milletin, hayati sayılan tedbirlere riayeti sayesinde bu salgınla başa çıkılacağına inancının tam olduğunu ifade etti. 

Bu yıl, istila ve işgal karşısında milletin yiğitçe direnişinin merkezi ve karargahı olan Gazi Meclisin 100'üncü açılış yıl dönümü olduğunu anımsatan Şentop, bu çerçevede olmak üzere, geçen yıldan itibaren TBMM'nin himayesinde, geniş istişarelerin ve değerlendirmelerin ardından çok sayıda etkinlik planlandığını, bu anlamlı dönemi dolu dolu yaşamak ve yaşatmak için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. 

''Etkinlikler de bu mücadeleden başarıyla çıkılmasının ardından daha coşkulu bir biçimde gerçekleştirilecek''

Dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele yürüttüğü şu aşamada, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümü etkinliklerinin takviminde yeniden bir düzenlemeye gitme mecburiyeti hasıl olduğunu bildiren Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:

"Milli Mücadelenin karargahlığını yapmış TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle planladığımız uluslararası ve ulusal sempozyumlar, konserler, çocuk buluşmaları, konferanslar, tiyatro gösterileri ve canlandırmalar, fotoğraf ve resim sergileri gibi etkinlikler, uluslararası camiadan davetlilerin hazır bulunacağı toplantılar, salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının etkilemediği, belgesel gösterimleri, kitap yayınları ve medya paylaşımları, planlandığı şekilde yürütülecektir. İnanıyorum ki, Türkiye ve dünya bu mücadeleyi kazanacak ve hayatın olağan akışı devam edecektir. Millet olarak coşkuyla kutlayacağımız TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü için planlanan etkinlikler de bu mücadeleden başarıyla çıkılmasının ardından daha coşkulu bir biçimde gerçekleştirilecektir."

Evlerden dışarı çıkılmamasının, başta kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olanlar olmak üzere bütün tedbirlere titizlikle riayet edilmesinin, salgının etkisizleştirilmesi amacıyla sosyal mesafeye uyulmasının hayati önemine dikkati çeken Şentop, "Bu tedbirlere hassasiyetle uyulmasının fedakar sağlık çalışanlarımızın ve her gün evimizde rahat edebileceğimiz üretimleri gerçekleştiren bütün emekçi kardeşlerimizin işini kolaylaştıracağını hatırda tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. 

Şentop, "​Milletimizin asli hasletlerinden olan tehlike anında birlik içinde hareket etme kabiliyetine ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, 100 yıl önce istila ve işgal tehdidi karşısında asil ve cesur bir duruş sergileyen aziz ecdadımızı, kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etme kararlılığımızın daim olması temennisiyle, Cenabıhak'tan milletime ve bütün insanlığa sıhhat ve selamet diliyorum." ifadelerini kullandı. 




AA
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