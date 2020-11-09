T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü BASIN DUYURUSU

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 02.11.2020- 08.11.2020 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 62 olayda toplam 121 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 20’si Tutuklanmış, 3’ü Adli Kontrol şartıyla serbest kalmış ve 98 şahıs Serbest kalmıştır.