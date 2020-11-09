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T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü BASIN DUYURUSU

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 02.11.2020- 08.11.2020 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 62 olayda toplam 121 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 20’si Tutuklanmış, 3’ü Adli Kontrol şartıyla serbest kalmış ve 98 şahıs Serbest kalmıştır.

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü BASIN DUYURUSU

09 Kasım 2020 Pazartesi 15:44


Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
 923 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),
47 gr METAMFETAMİN,
3 ad SENTETİK ECZA,
 5 kök HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ ele geçirilmiştir.
Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;
2,990 TL (Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para Ele geçirilmiştir.)
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 02.11.2020 – 08.11.2020 tarihleri arasında İlimiz
genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda, 1 olayda toplam 5 şahıs hakkında Adli İşlem Başlatılmış olup bu
şahıslardan 5 Şahıs Hakkında Serbest Yargılanma kararı verilmiştir.
Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;
3,72 gr KUBAR ESRAR,
8,16 gr METAMFETAMİN ele geçirilmiştir.
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