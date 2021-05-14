TDED BAYRAMLAŞMASININ GÜNDEMİ FİLİSTİN’Dİ

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Merkez Yürütme ve Yönetim Kurulu’nun, Yüksek İstişare Kurulu’nun ve Şube Başkanlarının katıldığı bayramlaşma buluşması, Genel Başkan Ekrem Erdem yönetiminde çevrimiçi olarak gerçekleşti. Buluşmanın ana gündemini, terör devleti İsrail’in Ramazan ayından bu yana ve bayram süresince Filistinlilere yönelik aralıksız sürdürdüğü soykırım oluşturdu.

ÇÖZÜME KAVUŞACAĞINA İNANIYORUM

İsrail’in yüz yıldan fazladır kurgulanan ve II. Dünya Savaşı ile kurulması sağlanan bir terör devleti olduğunu kaydeden Ekrem Erdem sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müslümanlar neredeyse son yarım asırdır bayramlarını buruk yaşıyor. Türkiye’de yıllarca başörtüsü ya da kurban gibi bazı fıkhî meseleler tartışılarak yapay gündemler oluşturulup huzur bozan hamleler yapıldı. Son yirmi yıldır bu yapay gündemlere fırsat verilmeyerek bayramı gölgeleyen sorunlar aşıldı. Bu defa da Filistin halkının maruz kaldığı soykırım ve vatanından kovulma girişimleri yüzünden İslam âlemi için bayramlar buruk geçiyor. Yine son yirmi yılı göz önünde bulundurursak Türkiye sınırları içinde ve dışında birçok sorunun çözüme kavuştuğuna şahit olduk. Bu sebeple Filistinlilere uygulanan katliam hareketi ve ablukanın da aşılabilmesi için adım atılacağına dair umutlar yitirilmemeli.”

Problemin Filistin değil, İsrail’in kendisi olduğunu vurgulayan Ekrem Erdem, “Bir meseleden söz edilecekse sorunun kendisini teşkil eden İsrail meselesinden söz edilmelidir. İlk fırsatta Kudüs’e giderek Filistinlilerin yanında olmak önemli bir moral desteğidir” dedi. İşgalin son bulması için diplomatik çabanın sürdüğünü ifade eden Erdem, zamanla Filistin’de yaşanan bütün sorunların çözüme kavuşacağına inandığını belirtti. Çözüm için herkesin elinden gelen her türlü çabayı seferber etmesinin önemine dikkat çeken Erdem, İslam ülkelerinin sokaklarında ve kamuoyunda İsrail aleyhine devam eden hareketliliğin ve kınamanın, İslam dünyasının suskun liderlerini karar almaya zorlayacağını söyledi.

SANATIMIZ DAVAMIZA HİZMET ETMELİ

İsrail’in bu hamlelerle Müslümanları test ettiğine dikkat çeken Ekrem Erdem, şer çabalarının karşısına konulacak bilhassa edebî ürünlerin zannedildiğinden daha büyük bir etkiye sahip olduğunu, şuurlanmaya dair temel oluşturduğunu belirtti. Edebiyat özelinde sanatımızın İslam davasına, ülkemize ve insanlığa hizmet etmesi gerektiğinin altını çizen Erdem, taklitçilikten kurtularak kendi edebiyatımızı oluşturmanın, kendi dilimize sahip çıkmanın mücadelesinin verilmesinin her zamankinden önemli olduğunu, kendi kelimelerimizle bağlarımızı tazelememiz gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE DİL ve EDEBİYAT DERNEĞİ

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