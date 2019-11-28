Tecrübe Abideleri Ulaşımpark İle Gezdi

HUZUREVİ SAKİNLERİNDEN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR
UlaşımPark, Eylül 2015’ten bu yana Kocaeli’ndeki vatandaşlara ‘Misafir Odaklı Hizmet Anlayışı’ ile hizmet sağlıyor. Bu anlayış kapsamında UlaşımPark yöneticileri de ulaşımın kalbi olan genel müdürlüğünde çeşitli misafirleri ağırlayarak tramvayın çalışma prensibi, tramvay gezisi düzenleyerek farkındalık oluşturmayı kendine hedef edindi. Son olarak Kocaeli Huzurevi sakinlerine yönelik düzenlenen gezinin ardından duygularını dile getiren misafirler, “Böylesine bir imkân sağladığı için ve böylesine güzel bir günü bizlere yaşattığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederiz” dediler.