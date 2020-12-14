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Tehlike arz eden dallar hafta sonu budandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Kuruçeşme’de yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dalların budamasını yaptı.

Tehlike arz eden dallar hafta sonu budandı

14 Aralık 2020 Pazartesi 13:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek hafta içi yoğun trafik nedeniyle yapamadığı çalışmalara ağırlık veriyor. Park ve Bahçeler ekipleri hafta sonu Kuruçeşme’de yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dalların budamasını yaptı.

 

HAFTA SONU BUDAMA ÇALIŞMASI

Kentin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bu alanlar ve dışındaki ağaçların bakım ve onarımını da ihmal etmiyor. Ekipler hafta içi araç trafiği nedeniyle yapamadığı çalışmaları hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştiriyor.

 

3 CADDEDE ÇALIŞMA

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, hafta sonu Kuruçeşme İsmail Özen Caddesi, Lozan Caddesi, Hasan Atakan Caddeleri’ndeki yol kenarı ve kaldırım üzerinde bulunan ağaçların tehlike arz eden kurumuş, yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dallar bulandı. Böylece olası olumsuzlukların önüne geçildi.

 

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