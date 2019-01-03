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'Tek Başına ve Güçlü'

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler münasebetiyle haftalık ilçe yönetim kurulunda açıklama yapan Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz; "Yerel seçime tek başına ve güçlü bir şekilde giriyoruz" diyerek yerel ittifak olmadığını ifade etti.

'Tek Başına ve Güçlü'

03 Ocak 2019 Perşembe 07:26

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu “Mahalli seçimlerde bir ittifak düşünmüyoruz nedeni ise burada oluşturulacak bir ittifak kutuplaşmayı arttıracaktır diye açıklama yaptıktan sonra seçim çalışma ve stratejilerimizi “Tek Başına ve Güçlü Bir Şekilde” yapıyoruz diyen Korkmaz, "Ülkemiz genel olarak ekonomik ve sosyal çalkantı içinde. İşsizlik son yılların zirvesin. Ekonomik kriz kendini direk hissettiriyor. Esnafımız siftahsız günü kapatıyor. Zamlar almış başını gidiyor." açıklamasını yaptı.

Yereldeki sorunlara değinen Korkmaz, "Genel ve yerel bu sorunların yaşandığı bir süreçte siyasal kutuplaşmak da sorunları yumağa dönüştürür. Kutuplaştırmak ve ayrıştırmak ülkemize ve milletimize zarar verir. Ayrıştırıcı değil birleştirici eylem ve söylemde bulunacağız. Biz ittifakı milletimiz ile yapıyoruz." dedi.

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