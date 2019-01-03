Genel Başkan Temel Karamollaoğlu “Mahalli seçimlerde bir ittifak düşünmüyoruz nedeni ise burada oluşturulacak bir ittifak kutuplaşmayı arttıracaktır diye açıklama yaptıktan sonra seçim çalışma ve stratejilerimizi “Tek Başına ve Güçlü Bir Şekilde” yapıyoruz diyen Korkmaz, "
Yereldeki sorunlara değinen Korkmaz, "Genel ve yerel bu sorunların yaşandığı bir süreçte siyasal kutuplaşmak da sorunları yumağa dönüştürür. Kutuplaştırmak ve ayrıştırmak ülkemize ve milletimize zarar verir. Ayrıştırıcı değil birleştirici eylem ve söylemde bulunacağız. Biz ittifakı milletimiz ile yapıyoruz." dedi.