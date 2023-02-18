TEK YÜREK OLAN TÜRKİYE DEPREMZEDELER İÇİN 115 MİLYAR TOPLADI

Medya kuruluşlarının ortak yayını ile depremzedeler için toplanan yardımlar açıklanandı , kampanyada toplam bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin TL oldu. Kurucu üyeleri arasında yer aldığım Türk İnternet Medya Birliği , Dayanışma Depremden Güçlüdür sloganı İle destek verdiği kampanyaya destek verdik. Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak abone olduğunuz Birlik Haber Ajansı 100 medya kuruluşu, 700.00 abonesi ile bizde yayın Destek verdik.

https://www.youtube.com/live/uKjgMTz8YrI?feature=share

Türkiye Tek Yürek Oldu

Depremzedelere yardım için tüm TV kanalları ve Youtube kanalları canlı yayında yardım topladı. Türkiye’yi yasa boğan ve hepimizde derin yaralar açan yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde TV kanalları ortak yayın yapacağı duyuruları sonrasında, TİMBİR’de harekete geçti. Gerekli görüşmeler sonrasında Timbir’e üye YouTube Kanallarındanda ortak yayın kararı alındı. Timbir olarak toplam 700.00 abonesi olan 100 YouTube kanalı ile ortak yayında www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın desteği verdik.

YARDIM KANPANYASINA KATILANLAR

Televizyon kanallarından ortak yapılan Türkiye Tek Yürek isimli programda Yurt içi ve yurt dışından bağışlar toplandı. Milyarlarca lira bağışın toplandığı Türkiye Tek Yürek isimli program izlenme rekorları kırdı. Peki, Türkiye Tek Yürek ne kadar bağış toplandı.

TÜRKİYE TEK YÜREK BAĞIŞ KAMPANYASINDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

15 Şubat 2023 akşamı yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda radyo ve tv kanalının ortak yayın desteği verdiği kampanyada , Vakıflar Bankası 12 milyar destek vererek öne çıkması vakıf medeniyetimizin önemini gösterdi.

KİM NEKADAR BAĞIŞ YAPTI

Zirve Holding, Turkuvaz Medya Grubu adına 700 milyon lira bağış yaptı.Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom olarak 2 milyar lira bağış yaptıklarını duyurdu.Borsa İstanbul grubu, kampanyaya 2 milyar Türk lirasıyla destek verdi.Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, bu geceye özel olarak 2,5 milyar lira bağış yaptı. Cengiz Holding’in toplam bağışı 3 milyar lira oldu.Nihat Hatipoğlu, programda 200 bin lira bağış yaptığını duyurdu. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, 2 milyar lira bağış yapıldığını açıkladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programda kendisi ve ailesi adına 200 bin lira bağış yaptı. İsminin açıklanmasını istemeyen, Kahramanmaraş’ta yakınlarını kaybetmiş bir iş insanı AFAD’a 50 milyon lira bağış yaptı. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül nakit bağış miktarının 30 milyon lira olduğunu duyurdu.Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, AFAD’a 100 milyon lira bağış yaptıklarını açıkladı. Avrupa Konutları – Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, ARTAŞ İnşaat’ın 20 milyon lira bağış yaptığını duyurdu. BİLFEN Okulları’ndan Esra Öztürk 1 milyon lira bağış yaptı.MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 10 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu gece için 10 milyon lira bağış yaptıklarını belirtti.Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, iştirak şirketlerle birlikte toplam 10 milyon 250 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı. Alparslan Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk 1 milyon TL bağışladı. Gülle Tekstil 1 milyon TL bağış yaptı. TMSF 2 milyar TL bağışladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan, Halkbankası adına 7 milyar TL bağış yapıldığını duyurdu. Orkun Grup adına İlhan Karadeniz 5 milyon lira bağış yaptı. TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell adına 3,5 milyar lira bağışladıklarını belirtti. DAP YAPI Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, firma olarak 10 milyon lira bağışladıklarını belirtti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıfbank Grubu olarak 12 milyar TL nakdi yardım yapıldığını açıkladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası olarak 20 milyar TL nakdi yardımda bulunulacağını duyurdu. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, firma olarak 950 milyon lira bağış yaptı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını bağışladığını açıkladı. Bonna Porselen Genel Müdürü Erbil Aşkan, firma olarak 1 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.Şanlıurfa’dan Muhammet Fatih Pehlivan 1 milyon lira bağışladı.Bel Beton A.Ş adına Murat Genç 5 milyon TL bağışta bulundu. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak toplamda 30 milyar TL bağışta bulunduklarını belirtti.Programda ETİ Gıda 10 milyon TL bağışta bulundu.Ölmez Madencilik’ten İsmet Ölmez, firma olarak 10 milyon lira bağışladı. BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.SC Grup Kozmetik firması 2 milyon TL bağış yaptı. Mustafa Büyükkutlu Kutlu Holding adına 5 milyon lira bağışladıklarını belirtti. Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, kampanyaya 1 milyon 250 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı. Shaya Grup programda 10 milyon TL bağış yaptı.TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, programda 20 milyon lira bağışladıklarını açıkladı. Özdilek Holding CEO’su Sertaç Ünal, kampanyaya 20 milyon TL yardımda yaptıklarını duyurdu. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 1 milyar lira bağışladıklarını açıkladı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 7 milyon lira yardımda bulundu. Boyner Grup İcra Kurulu Üyesi Eren Çamurdan, 10 milyon lira bağış yaptıklarını açıkladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bulut, firma olarak 2 milyar TL bağış yaptıklarını duyurdu. Vitamin Gübre Tarım A.Ş’den Yaşar Niziplioğlu firma olarak 10 milyon lira bağış yaptıklarını belirtti.Bahçelievler Belediyesi’nin 2737 personeli aralarında para toplayarak toplam 14 milyon TL bağışta bulundu.

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi olduğunu belirten Hamit Duras isimli bir vatandaş tam 50 milyar TL bağış yaptı. Hamit Duras’ın eski para birimiyle 50 milyar TL dediği iddia edildi. Programda sunuculuk yapan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bir yanlış anlaşılma olduğunu ve gerçek miktarın 59 bin lira olduğunu belirtti.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk şirket adına 500 milyon lira bağışladı.Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 5 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.MESA Holding’ten Bülent Mesa programda şirket olarak 13 milyon TL bağışladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 500 bin TL bağış yaptığını belirtti. Nadir Metal Rafineri’den Nadir Tütüncü şirket adına 20 milyon TL bağışladı.Ünlü futbolcu Edin Visca 100 bin Euro bağış yaptı. İş insanı Cihan Kamer, canlı yayında 220 milyon lira bağış yaptığını açıkladı.Çaykur Rizespor eski başkanı Hasan Kartal 10 milyon lira bağışladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, programa bağlanarak 3 maaşını bağışladığını açıkladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu bu yılki tüm maaşını depremzedelere bağışladı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, 50 milyon lira bağışlandığını duyurdu.TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, sendika adına 25 milyon TL bağışlandığını açıkladı. LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, şirket adına 100 milyon lira bağış yapıldığını belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapılan kampanyada 310 milyon liralık nakdi yardım oluştuğunu belirtti. Erbaş, bu miktarın AFAD’a bağışlandığını açıkladı. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar 50 milyon lira bağışlandığını duyurdu. Sketchers Türkiye adına Yasin Kavsak 5 milyon TL bağışladı. Flo Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan, şirket adına 5 milyon lira bağış yapıldığını belirtti. Can Holding’ten Mehmet Can 5 milyon lira bağışlandığını açıkladı. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük şirket adına 200 milyon lira bağışladıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi personelleri aralarında 3 milyon 300 bin lira toplayarak bağış yaptı. Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Çağlayan Çetin 100 milyon liralık nakdi yardım yaptıklarını belirtti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL bağışladı. Çelikler Holding’ten Tahir Çelikler 150 milyon TL bağışladı. Dünya Ahıska Türkleri Başkanı Ziyaddin Kassanov 1 milyon dolar bağışladı. Halil İbrahim Demirhan 60 milyon TL bağışladı. Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, 1 milyar TL bağış yaptıklarını açıkladı. “Türkiye Tek Yürek” isimli yardım kampanyasına Emlak Katılım’dan İlker Sarıkaya 1 milyar TL bağış yaptı.Kıran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Kıran kampanyaya 25 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli 1 milyar TL bağışladıklarını duyurdu. Gedikli şahsi olarak 1 yıllık maaşını da ayrıca bağışladı. Torunlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun 20 milyon TL bağış yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 milyar 600 milyon TL bağışladı.Arnavutluk Başbakanı Edi Rama 1 milyon Euro bağışladıklarını duyurdu. Selim İnşaat adına Seyfettin Selim 10 milyon lira bağışladı. Boğaziçi Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan 10 milyon lira bağışladı. Metgün İnşaat Taahhüt A.Ş’den Ergin Yavuz 5 milyon TL bağışladı. Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, 30 milyon TL bağış yaptığını açıkladı. Akmercan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kesgin 30 milyon TL bağışladı. Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı 10 milyon TL bağışladı. Papara Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kenci 25 milyon TL bağışladı. TAY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak 20 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Dilan Polat 3 milyon 250 bin TL bağışladı. Çetinkaya Mağazaları’nın sahibi Necat Çetinkaya 10 milyon lira bağışladı.Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi toplam 5 milyon TL bağış yaptıklarını ifade etti. Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Akil, 20 milyon TL yardımda bulundu. Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik 150 milyon TL bağışladı. Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertol 60 milyon TL bağışladı. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın 5 milyon TL nakdi destek yaptıBotaş International Company’den Nadir Ekin 100 milyon TL bağış yaptı. TESKOMB Genel Müdürü Abdülkadir Akgül 200 milyon liralık bağış yaptı. TORKU Yönetim Kurulu Başkanı Harun Ersöz 15 milyon TL bağışladı. Kömür İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Benli 25 milyon lira bağışladıklarını duyurdu. Başkent İnşaat’tan Uğur Vergili 11 milyon 500 bin lira bağış yaptı.