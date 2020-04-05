Tekalifi Milliye Emirleri ve Tarih Bilinci

Yazan : İsmail Kahraman





Tarih Bilinci ne Sahip Olmak Her Şeye Sahip Olmaktır

Tekalifi milliye yasası Sakarya meydan muharebesi için çıkartılmıştı devlet bölgeyi tarihi milli park İlan ederek çok büyük yatırımlar yapmış

Korona virüsü ile ilgili mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik bizzat Cumhur Başkanı sayın Erdoğan tarafından başlatılan yardım kampanyası tarihi bir gerçeği de gün yüzüne çıkartıp kamuoyunda konuşulmasına vesile oldu

Sakarya meydan muharebesi ile ilgili sosyal sorumluluk projesi kapsamında Üç yıldan beri yaptığımız araştırma ve çalışmaların ayrıntısını www.sakaryazaferi.com sayfamızda bulabilirsiniz

Tekalifi milliye yasası kapsamında gerçekleşen en büyük hizmet İnebolu limanından alınan askeri cephane Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara’ya getirilmiş buradan Sakarya meydan muharebesi cephesine gönderilmiş bu yol İstiklal Yolu adı ile tarihi Millipark ilan edilmiş devri alem belgesel programı ve BRTV ortak 13 Mart 2020 Tarihin de İstiklal Yolu belgeseli çekmiştik





Sakarya Meydan Muharebesi Nerede Yapıldı?





Tarihin en büyük meydan muharebelerinden birisi olan 1683 yılın da başlayan Viyana bozgunun 238 yıl sonra durdurulduğu 23 Ağustos 1921 tarihinde başlayıp 13 Eylül 1921, yılın da sona Eren Türkiye cumhuriyeti devletinin kuruluşun başlangıcı olan Ankara nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde İngiliz destekli Yunanlılara karşı yapılan Sakarya meydan muharebesinin kazanılmasında çok önemli katkı sağlayan tekalifi milliye yasasının Korona virüsü salgını ile gündeme gelmesi tarihi geçmişin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi

2015 yılın da Sakarya meydan muharebesinin yapıldığı Polatlı ve Haymana Bölgesi cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın imzası ile tarihi milli park ilan edilmiş bölgeye çok büyük yatırımlar yapılmış toplu şehit mezarları bulunup şehitlik ve anıtlar yapılmış müzeler kurulmuştur

Sakarya meydan muharebesi ile ilgili hazırladığımız bir başka belgesel

Tekalif-i Milliye emirleri ile ilgili Basın da yer alan Bilgi Notu





Cumhurbaşkanı sn Erdoğan tarafından yapılan açıklamada yeni corona virüs tedbirleri açıklandı. Açıklama esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tekalif-i Milliye emirlerine değinildi. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Tekalif-i Milliye emirleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Tekalif-i Milliye emirleri hakkında merak edilenler...





Tekâlif-i Milliye (Millî Yükümlülükler ya da Ulusal Vergiler), Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük" emirleridir. 7 Ağustos 1921'de yayınlanmış olup toplamı on maddedir.





TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ NELERDİR?

Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.Her aile bir askeri giydirecek.Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.Sahipsiz bütün mallara el konacak.Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.





Tekâlif-i Milliye Emirleri, 7 ve 8 Ağustos 1921 günleri yayımlanmıştır ve on emirden oluşmaktadır. "Tekâlif-i Milliye Emirleri" çok kapsamlı olup bir taraftan aynı vergi mahiyetindeki uygulamayı içermekte, diğer taraftan da hizmet vergisi mahiyetindeki uygulamayı öngörmektedir.