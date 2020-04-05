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Tekalifi Milliye Emirleri ve Tarih Bilinci

Tekalifi Milliye Emirleri ve Tarih Bilinci

Tekalifi Milliye Emirleri ve Tarih Bilinci

05 Nisan 2020 Pazar 13:51

      Yazan : İsmail Kahraman 

Tarih Bilinci ne Sahip Olmak Her Şeye Sahip Olmaktır
Tekalifi milliye yasası Sakarya meydan muharebesi için çıkartılmıştı devlet bölgeyi tarihi milli park İlan  ederek çok büyük yatırımlar yapmış 
Korona virüsü ile ilgili  mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik bizzat Cumhur Başkanı sayın Erdoğan tarafından başlatılan yardım kampanyası tarihi  bir gerçeği de gün yüzüne çıkartıp kamuoyunda konuşulmasına vesile oldu 
Sakarya meydan muharebesi ile ilgili  sosyal sorumluluk projesi kapsamında   Üç yıldan beri yaptığımız araştırma ve çalışmaların ayrıntısını www.sakaryazaferi.com  sayfamızda bulabilirsiniz 
Tekalifi milliye yasası kapsamında gerçekleşen en büyük hizmet İnebolu limanından  alınan askeri cephane Kastamonu ve Çankırı üzerinden  Ankara’ya getirilmiş buradan Sakarya meydan muharebesi cephesine gönderilmiş  bu yol İstiklal Yolu adı ile tarihi Millipark ilan edilmiş devri alem belgesel programı ve BRTV  ortak  13 Mart 2020 Tarihin de  İstiklal Yolu belgeseli çekmiştik

  Sakarya Meydan Muharebesi Nerede Yapıldı?

Tarihin en büyük meydan muharebelerinden birisi olan 1683 yılın da başlayan Viyana bozgunun 238 yıl sonra durdurulduğu  23 Ağustos  1921 tarihinde başlayıp 13 Eylül  1921, yılın da  sona  Eren Türkiye cumhuriyeti devletinin kuruluşun başlangıcı olan  Ankara nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde İngiliz destekli Yunanlılara  karşı yapılan Sakarya meydan muharebesinin kazanılmasında  çok önemli katkı sağlayan tekalifi milliye  yasasının Korona virüsü salgını ile gündeme gelmesi tarihi geçmişin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi
2015 yılın da Sakarya meydan muharebesinin yapıldığı Polatlı  ve Haymana Bölgesi cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın imzası ile tarihi milli park ilan edilmiş bölgeye çok büyük yatırımlar yapılmış toplu şehit mezarları bulunup şehitlik ve anıtlar yapılmış müzeler kurulmuştur
Sakarya meydan muharebesi ile ilgili hazırladığımız bir başka belgesel 
Tekalif-i Milliye emirleri ile ilgili  Basın da yer alan Bilgi  Notu 

Cumhurbaşkanı  sn Erdoğan tarafından yapılan açıklamada yeni corona virüs tedbirleri açıklandı. Açıklama esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tekalif-i Milliye emirlerine değinildi. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Tekalif-i Milliye emirleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Tekalif-i Milliye emirleri hakkında merak edilenler...

Tekâlif-i Milliye (Millî Yükümlülükler ya da Ulusal Vergiler), Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı "Ulusal Yükümlülük" emirleridir. 7 Ağustos 1921'de yayınlanmış olup toplamı on maddedir.

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ NELERDİR?
Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.Her aile bir askeri giydirecek.Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.Sahipsiz bütün mallara el konacak.Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

Tekâlif-i Milliye Emirleri, 7 ve 8 Ağustos 1921 günleri yayımlanmıştır ve on emirden oluşmaktadır. "Tekâlif-i Milliye Emirleri" çok kapsamlı olup bir taraftan aynı vergi mahiyetindeki uygulamayı içermekte, diğer taraftan da hizmet vergisi mahiyetindeki uygulamayı öngörmektedir.
Her ilçede kaymakamın başkanlığında malmüdürü ve ilçenin en büyük askeri amiri ile idare meclisi, belediye ve ticaret odalarının seçtikleri üyelerden oluşan Tekâlif-i Milliye Komisyonları (Milli Yükümlülükler Komisyonları) Kurulacaktır. Bu komisyonlara o yörenin Müdafaa-i Hukuk Dernekleri merkez kurulundan iki üye ile köylerde imamlar ve muhtarlar tabii üye olarak katılacaklardır.Tekâlif-i Milliye Komisyonları derhal toplantılara başlayacak ve hiçbir komisyon üyesine hizmetleri karşılığı ücret ödenmeyecektir. Ayrıca her komisyon iki ay süre ile askeri hizmetleri ertelenmek üzere altı memur çalıştıracaktır.(kaynak milliyet gazetesi)

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