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Tekne faciasında 4 gözaltı

Kandıra Kefken açıklarında göçmenlerin taşıyan teknenin batması sonucu yaşanan faciada Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarla 4 kişi gözaltına alındı

Tekne faciasında 4 gözaltı

28 Eylül 2017 Perşembe 15:42

Geçen hafta Cuma günü, Kandıra Kefken'de 64 mil açıkta meydana gelen olayda göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi kurtarılırken, 24 kişi ise yaşamını yitirdi. Sahil Güvenlik botları ile kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Kandıra Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, faciadan kurtulanların ifadeleri alındı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında dün Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de belirlenen adreslere baskın yapıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin olayla ilgisi hakkında bilgi verilmedi.

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