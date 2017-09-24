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Tekne faciasında bilanço büyüyor

Kocaeli'de, göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı

Tekne faciasında bilanço büyüyor

24 Eylül 2017 Pazar 11:59

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Kocaeli/Kefken 64 deniz mili kuzeyinde batan teknede olduğu düşünülen kişilerin bulunması için Karadeniz'de başlatılan çalışmalar sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama kurtarma gemisi TCSG DOST ve Komutanlığa ait helikopter, bir korvet ve botlarla sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Tuzla sınıfı karakol gemisiyle destek veriyor. Bugünkü çalışmalar kapsamında, TCSG DOST'tan havalanan Sahil Güvenlik helikopterince Kefken'in 54 deniz mili kuzeyinde bir ceset tespit edildi. TCSG DOST'taki Sahil Güvenlik personeli, helikopterle yeri belirlenen 30-35 yaşlarındaki bir kadın göçmene ait cesedi sudan çıkardı.

4 KİŞİ DAHA ARANIYOR

Kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kocaeli Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin dün batması sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40 göçmen kurtarılmış, kayıp göçmenler için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
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