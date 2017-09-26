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Tekne faciasında şok eden detay

Kandıra Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından 24 kişinin hayatını kaybettiği faciada teknenin kaptanlığını Suriye uyruklu bir kişinin yaptığı ve sadece ailesine can yeleği giydirdiği belirlendi

Tekne faciasında şok eden detay

26 Eylül 2017 Salı 11:05

Facia geçen cuma günü, Kandıra Kefken'de 64 mil açıkta meydana geldi. Göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 40 kişi kurtarılırken, 24 kişi yaşamını yitirdi. Faciadan kurtulan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 14 kişi daha aranıyor. Helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ile Sahil Güvenlik botları bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Büyük çoğunluğu Irak uyruklu olan geçmenler Kandıra'da bulunan kampa yerleştirilirken, tercümanlar aracılığıyla ifadeleri alındı.

TEKNE YOLCULUK ÖNCESİ BAKIMDAN GEÇMİŞ

Kandıra Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında göçmenlerin Sakarya Karasu Melenağzı mevkiinde tekneye bindikleri, Romanya'ya doğru gitmek istedikleri sırada teknenin kötü hava şartları nedeniyle battığı belirlendi. Teknenin yolculuk öncesi bakımdan geçirildiği belirlenirken bakımı yapan kişilere ulaşıldı. Suriye uyruklu kaptanın sadece teknede bulunan ailesine can yeleği giydirdiği belirlendi. Suriye uyruklu kaptan da kayıplar arasında bulunurken, soruşturma devam ediyor.

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