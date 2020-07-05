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Teknelerdeki atıkları Büyükşehir toplayacak

Bürokrasinin azaltılması ve denizlerin korunmasında daha hızlı hareket edilmesini hedefleyen Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) toplantısı yapıldı

Teknelerdeki atıkları Büyükşehir toplayacak

05 Temmuz 2020 Pazar 12:01

Denizlerin korunması amacıyla hazırlanan projeler bir bir hayata geçiyor. Bürokrasinin azaltılması ve daha hızlı hareket edilebilmesi amacıyla Gemi Atık Takip Sistemi (GATS) ve Mavi Kart Sistemi (MKS) tek bir çatı altında toplanarak Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) hayata geçirildi. Özellikle sahada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla oluşturulan sistemle elektronik ortamda veri girişinin ve kontrolünün sağlanması amaçlanıyor.

 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konan Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) kapsamında Kocaeli’de bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. DAU’nun Kocaeli’de uygulanmasını içeren toplantıya Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İZAYDAŞ yetkilileri, Kocaeli’de faaliyet gösteren balıkçılıkla ilgili kooperatif, barınak ve derneklerin yöneticileri katıldı.

 

MAVİ KART NUMARASI VERİLECEK

Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Birol Balcı, 150 GRT’nun altındaki tanker ile 400 GRT’nun altındaki motorlu tekne sahiplerinin sisteme kaydının yapılarak birer Mavi Kart Numarası’nın verileceğini vurguladı. Teknelerden toplanan atıkların miktarının Mavi Kart Sistemine işleneceğini belirten Balcı, yapılacak denetimlerde ibraz etmek üzere Atık Transfer Formları’nın yine sistem üzerinden düzenleneceğini kaydetti. Öte yandan Balcı, teknelerde oluşacak atıkların belirlenen balıkçı barınaklarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanacağını dile getirdi.


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