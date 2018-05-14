Teknolji Zirvesi ve Sanayi Müzesi

Yıllardan beri Gebze’de bilim teknoloji ve sanayi müzesi kurulması için çaba sarf ediyorum. Her fırsatta bunu dile getirip gündeme taşıyorum. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Gebze Teknik Üniversitesi’ne dönüşmesinden hemen sonra Sanayi Müzesi kurulması için Gebze Teknik Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Gebze ticaret odası başkanı nail çiler ortak çalışma başlatıp Gebze Sanayi Müzesi kurulması için toplantılar düzenleyip ardından Almanya’da bile inceleme gezileri yapmışlardı.

Gebze Teknik Üniversitesi ve Gebze Ticaret Odası’nın bu çalışması karşısında oldukça sevinip umutlanmıştım. Hatta bu toplantıyı canlı yayın yaparak özel bir program bile çekmiştim. Bu konuda yazdığım yazılar www.gebzegazetesi.com adresinde yer almıştı. İlgili yazıyı http://www.gebzegazetesi.com/gtu-ve-gtoya-sanayi-muzesi-tesekkuru-makale,1237.html adresinden okuyabilirsiniz.

GEBZE SANAYİ MÜZESİ NEDEN KURULMADI

Aradan yıllar geçmesine rağmen Gebze Sanayi Müzesi’nin kurulması bir kenara bu konuda hiç mi hiç çalışma olmadı. Deyim yerindeyse Gebze Ticaret Odası ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin çalışması havada kaldı. Keşke bu konuda ciddi çalışmalar yapılıp amaca ulaşabilseydi. Ama yine de bu konuda ümitliyiz. İnanıyorum ki çalışmalar devam edecek e mutlaka Gebze Sanayi Müzesi kurulacaktır. Bu konuda bugün Aselsan Başkanı olan Gebze Teknik Üniversitesi eski rektörümüz Sayın Prof. Dr. Haluk Görgün ve oda seçimlerinde başarılı olup güven tazeleyen Sayın Nail Çiler’e bu konuda büyük görev düşüyor. İnanıyorum ki Gebze kamuoyuna verdikleri bu sözünü tutup, bu çalışmayı gerçekleştireceklerdir.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ ZİRVESİ

Geçtiğimiz aylarda Gebze bir ilke daha ev sahipliği yaptı. Sanayi ve teknoloji zirvesini topladı. Zirvenin açılışını Başbakan Sayın Binali Yıldırım yaptı. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı ile Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile Gebze Teknik Üniversitesi sahasında gerçekleştirilen zirvede gerçekten çok güzel çok önemli kurumlar stant açıp kendilerini tanıttılar. Keşke bu stantlardan birinde Osmanlı’dan Cumhuriyete Bilim, Teknoloji ve Sanayi tarihi sergisi de açılsaydı. Maalesef açılmadı, açılamadı. Eskiye dair maalesef hiçbir şey olmadı. Keşke olabilseydi. Bu konuda yazdığım yazıyı http://www.gebzegazetesi.com/sanayi-zirvesinden-sanayi-muzesine-makale,2319.html adresinden okuyabilirsiniz.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ ZİRVESİ BELGESELİ

Gazeteci ve Belgeselcinin görevi yazdıkları ve hazırladıkları belgeselle tarihe not düşmek ve zamana noterlik yapmaktır. Gebze Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’ni de yakından takip edip, belgesel programı haline getirdik. Bu programda zirvede yapılan konuşmaların videolarını paylaştık. Sanayi zirvesinde kurulan stantlarda iş adamalarıyla bir araya gelerek onların düşüncelerini aldık ve bu görselleri birleştirdik. Kocaeli’nin sanayi tarihi ile ilgili özet bir bilgiyi de kısaca paylaşarak belgeselimizi kamuoyu ile paylaştık. Hazırladığımız belgeseli https://www.youtube.com/watch?v=GsG5sIoXmF8 adresinden izleyebilirsiniz.

Evet, bölgemiz sanayisi ülkemiz adına çok önemli. Gebze ve Kocaeli’deki sanayileşmenin tarihi çok eski tarihlere dayanıyor. Bu anlamda bölgemizde bir sanayi müzesi kurulmasıyla ilgili olarak Aselsan Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’in daha önce yaptıkları çalışmanın ve verdikleri sözün neticelenmesini diliyor, bölgemize sanayi müzesinin kazandırılmasının oldukça önemli bir hizmet olacağının bir kez daha altını çizmek istiyorum.