Teknoloji devi Apple, özür diledi

Batarya değişimlerinde 50 dolarlık indirim yapılacağını açıklayan Apple, batarya değişim fiyatının 79 dolardan 29 dolara indirileceğini belirtti.
Apple, ayrıca, 2018'de, kullanıcıların bataryaların durumunu daha iyi takip etmeleri için işletim sisteminde güncelleme yapılacağını duyurdu.
Şirket, geçen günlerde, eskidiğinde ya da şarjı azaldığında bataryanın aniden kapanmasını önlemek için iPhone 6, 6S, SE ve 7 modellerini yavaşlattığını kabul etmişti. Açıklamanın ardından, ABD’nin farklı eyaletlerinden Apple hakkında toplu ve bireysel davalar açılmıştı.