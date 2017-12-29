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Teknoloji devi Apple, özür diledi

SAN Amerikalı teknoloji devi Apple, eski iPhone modellerini gizlice yavaşlattığı için özür diledi.

Teknoloji devi Apple, özür diledi

29 Aralık 2017 Cuma 11:10

 Pil ömrünün azalmasına bağlı olarak meydana gelebilecek beklenmedik kapanmaların önüne geçmek için eski model iPhone telefonları yavaşlattığını kabul eden Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Özür dileriz. Herhangi bir Apple ürününün kullanım ömrünü kasıtlı olarak kısaltacak veya kullanıcı deneyiminin kalitesini düşürecek bir şey asla yapmadık ve yapmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Batarya değişimlerinde 50 dolarlık indirim yapılacağını açıklayan Apple, batarya değişim fiyatının 79 dolardan 29 dolara indirileceğini belirtti.

Apple, ayrıca, 2018'de, kullanıcıların bataryaların durumunu daha iyi takip etmeleri için işletim sisteminde güncelleme yapılacağını duyurdu.

Şirket, geçen günlerde, eskidiğinde ya da şarjı azaldığında bataryanın aniden kapanmasını önlemek için iPhone 6, 6S, SE ve 7 modellerini yavaşlattığını kabul etmişti. Açıklamanın ardından, ABD’nin farklı eyaletlerinden Apple hakkında toplu ve bireysel davalar açılmıştı.

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