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Televizyonda Siyaset Yapmak

Kocaeli Kitap Fuarı’ndaki konferansında, televizyon programcısı Didem Arslan Yılmaz, mesleği ile alakalı çarpıcı görüşlerini aktardı.

Televizyonda Siyaset Yapmak

29 Nisan 2019 Pazartesi 12:59

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 11.’sini düzenlediği Kitap Fuarı’nda Haber Türk televizyonunda yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz Televizyonda Siyaset Yapmak konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Siyasilerle röportaj yapmanın zor olduğunu aktaran Yılmaz” Ben Siyaset konuşmuyorum siyaset konuşturuyorum” dedi.  

KAMERA ARKASINDA HOŞ SOHBETLER OLUYOR

Kamera arkasında hoş sohbetlerin olduğunu söyleyen Yılmaz “Tüm siyasi liderlerimizle eğlenceli vakitler geçirdiğim zamanlar oldu. Siyaset yapmanın bir kadın için zor olup olmadığını inanın çok iyi kestiremiyorum. Çünkü ben objektif bir şekilde siyasi sorular hazırlıyorum. Siyaset konuşmuyorum siyaset konuşturuyorum. Rüzgârların çok sert estiği bir dönemde yaşıyoruz, keskin bir şekilde siyaset konuşmak zor oluyor.” ifadelerini kullandı. 



“EKRAN ÖNÜNDEKİ İNSANLARI MEMNUN ETMEK ZOR”

Ekran önündeki insanları memnun etmenin olduğunu zor olduğunu aktaran Yılmaz “Mümkün olduğu sürece moderatör kişiliğimi nesnel bir zeminde oturtmak istiyorum. Zaman zaman bizler de hata yapabiliyoruz. Bir hakem olarak bizi görebilirsiniz ve hakemler de hata yapabiliyor. Benim yaptığım programlar genelde sert geçiyor, haliyle hanımlar katılıp katılmama konusunda kararsız kalabiliyorlar. Dolasıyla kadınları az ağırlıyoruz. Tabi son dönemlerde yeni yüzler çıkarmak için uğraşıyoruz.” şeklinde konuştu

“SİPARİŞ ÜZERİNE SORU ALMIYORUM”

Moderatörlük hayatında sipariş soru almadığını kaydeden Yılmaz “Benim yayın yaptığım kurum özel bir kurum. Farklı sesleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle sipariş üzerine soru sormuyorum bunu tüm samimiyetimle söylüyorum.” dedi.  



ÖRNEK ALDIĞIM DUAYENLER

Meslek hayatında örnek aldığı birçok duayen olduğunu söyleyen Yılmaz, son olarak şunları kaydetti. “Mesleğimde Ali Kırca, Ayşenur Aslan ve Uğur Dündar gibi duayenlerden çok şey öğrendik. Bu konuda kendimi çok şanslı görüyorum. Genç gazetecilerimiz de yetişiyor, gelecek adına umutluyum.”

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