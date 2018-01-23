Telsiz kuleler afetlerde haberleşmeyi sağlayacak

Büyükşehir Belediyesi, deprem ve diğer afet durumlarında yaşanabilecek olası iletişim sorunlarını çözecek Kocaeli’nin tümünü kapsayan kesintisiz bir telsiz ağı kuruyor. 11 noktada kurulan telsiz kule istasyonları ile hem normal zamanlarda hem de acil durumlarda kurumlar arası iletişim kurulması sağlanacak. Böylece oluşabilecek sorunlara ani müdahalelerin yapılmasının önü açılacak. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 11 kulenin inşası tamamlandı. Ekipler son olarak kulelerin telsiz haberleşme cihazlarını kuruyor.

KULELERİN İNŞASI TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 buçuk milyon yatırımla gerçekleştirilecek olan acil durum Telsiz Ağı Sistemini, normal zamanlarda İtfaiye, Sağlık Ambulans ve Zabıta gibi Büyükşehir birimleri kullanacak. Şuanda 11 kule istasyonunun inşası tamamlandı. Devam eden proje çalışmaları kapsamında telsiz cihazları, radyo kanal tahsisi gibi teknik çalışmalar ise sürüyor. Acil durum Telsiz Ağı’nı, deprem ve diğer afet durumlarında diğer devlet kurumları da Büyükşehir Belediyesi’nin izin vermesiyle kullanabilecek. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi acil durumlarda diğer kurumlarla iş birliği yaparak, vatandaşa hizmet daha verimli hizmet verecek.

11 TELSİZ KULE İLE TÜM KOCAELİ’Yİ KAPSIYOR

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Telsiz Ağı sistemiyle Kocaeli’de kesintisiz bir iletişim ağı oluşuyor. Sistem Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Darıca, Gebze, Körfez, Kandıra ve Derince ilçelerindeki 2’si mevcut 9’u yeni olmak üzere 11 telsiz kule istasyonlarıyla gerçekleşecek.

VATANDAŞA DAHA KALİTELİ HİZMET GÖTÜREBİLECEK

Kurulan Telsiz Ağı sayesinde İtfaiye, Sağlık Ambulans, Zabıta, Toplu Taşıma, Yol Bakım, Gençlik Hizmetleri ve diğer Büyükşehir birimleri yaşanan yangın, kaza ve afet gibi diğer sorunlara daha hızlı müdahale edebilecek.

ACİL DURUMLARDA TÜM KURUMLAR KULLANABİLECEK

Telsiz Ağı Sistemi, Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri tarafında normal zamanlarda vatandaşa daha kaliteli bir hizmet için kullanılıyor olacak. Telsiz Ağı sistemi deprem, yangın, terör saldırısı, savaş ve diğer afet durumlarında AFAD, Polis, Jandarma ve diğer Ordu birimleri tarafından kullanılacak. Diğer devlet kurumları Büyükşehir’in Telsiz Ağı sistemini kullanabilmesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görüldüğünde mümkün olabilecek. Yeni yapılan kuleler 50 metre boyunda inşa ediliyor. Telsiz Kule İstasyonlarının Kocaeli’nin tümünü kapsaması için ASELSAN kuruluşuna ölçümler yaptırılarak, kulelerin hangi konumlara yerleştirileceği belirlendi. Böylelikle Telsiz Ağı sadece şehir merkezlerinde değil, Kocaeli’nin kırsal alanlarında da kullanabilecek.