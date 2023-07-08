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TEM Otoyolu'nda seramik yüklü tırın kasası devrildi, trafik durma noktasına geldi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda makaslayan seramik yüklü tır, bariyerlere çarptı. Kasası devrilen tırda bulunan seramikler yola saçılırken trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'nda seramik yüklü tırın kasası devrildi, trafik durma noktasına geldi

08 Temmuz 2023 Cumartesi 11:32

 Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Şirintepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda makaslayan 34 DZH 613 plakalı seramik yüklü tır, bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın kasası devrildi, seramikler ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri sürücü M.N.Ç. yara almazken yol tamamen trafiğe kapandı. Olay yerine gelen karayolları ekipleri, iş makinesi yardımıyla yola saçılan ve kırılan seramikleri topladı. Metrelerce araç kuyrukları oluşurken seramiklerin yoldan kaldırılmasıyla trafik eski haline döndü.

İHA
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