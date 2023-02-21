TEM'de durdurulan saman yüklü tırdan 99 kilo eroin çıktı (videolu haber)

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan saman yüklü tırda narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada dorse bölümündeki soğutucu kısmında gizlenmiş halde 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tır ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığına dair istihbarat aldı. Harekete geçen polis ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde saman yüklü tırı durdurdu. Narkotik köpeği yardımıyla araçta yapılan aramda tırın dorsesinde yer alan soğutucu kısmında gizlenmiş vaziyette 167 paket halinde 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.







İHA