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Tem'de Kaza!

Tem Otoyolu Hereke Mevkii'nde meydana gelen olayda 200 metre ileride ki kazayı görüp yavaşlayan Yusuf Çolak idaresinde ki 34 YC 973 plakalı araca Beşir Akbaş idaresinde ki 34 HH 1218 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile Beşir Akbaş'ın aracında bulunan eşi Hanım Akbaş, kızları Tülay Ertürk, Nermin Balcı ve torunları Ömer Faruk Balcı(10) ve Zeynep Sera Balcı (4) yaralandı.

Tem'de Kaza!

04 Mart 2017 Cumartesi 13:27

 Tem Otoyolu Hereke Mevkii'nde meydana gelen olayda 200 metre ileride ki kazayı görüp yavaşlayan Yusuf Çolak idaresinde ki 34 YC 973 plakalı araca Beşir Akbaş idaresinde ki 34 HH 1218 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile Beşir Akbaş'ın aracında bulunan eşi Hanım Akbaş, kızları Tülay Ertürk, Nermin Balcı ve torunları Ömer Faruk Balcı(10) ve Zeynep Sera Balcı (4) yaralandı.

Tem Otoyolu Hereke Mevkii'nde meydana gelen kazada  200 metre ileride ki kazayı görüp yavaşlayan Yusuf Çolak idaresinde ki 34 YC 973 plakalı araca Beşir Akbaş idaresinde ki 34 HH 1218 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile Beşir Akbaş'ın aracında bulunan eşi Hanım Akbaş, kızları Tülay Ertürk, Nermin Balcı ve torunları Ömer Faruk Balcı(10) ve Zeynep Sera Balcı  (4) yaralandı.

 

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslar ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik bir müddet kontrol ile verildi. 

 


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