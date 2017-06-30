TEM'de Trafik Kazası

Giresun’dan İstanbul’a gittiği öğrenilen 34 PV 8308 plakalı otomobil Bekirdere Rampası Cephanelik bölgesinde şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, İtfaiye, 112 Acil ve Polis ekipleri olay yerine intikal ederek araçta sıkışan Hasan Ilgın (37) için seferber oldu. Araçtan yaralı çıkarılan şoför Hasan Ilgın ise 112 ambulansına taşınarak hastaneye sevk edildi.