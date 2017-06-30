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TEM'de Trafik Kazası

İzmit Bekirdere Rampası Cephanelik Bölgesinde bir otomobil uçuruma yuvarlandı.

TEM'de Trafik Kazası

30 Haziran 2017 Cuma 10:00

Giresun’dan İstanbul’a gittiği öğrenilen 34 PV 8308 plakalı otomobil Bekirdere Rampası Cephanelik bölgesinde şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine AFAD, İtfaiye, 112 Acil ve Polis ekipleri olay yerine intikal ederek araçta sıkışan Hasan Ilgın (37) için seferber oldu. Araçtan yaralı çıkarılan şoför Hasan Ilgın ise 112 ambulansına taşınarak hastaneye sevk edildi.

Otomobilden fırlayan Naime Ilgın’ın (37) ise hayatını kaybettiği anlaşıldı.
İstanbul istikametinde şarampole yuvarlanan araçta 2 kişi olduğu bilgisinin teyit edilmesiyle ormanlık alandaki yaralı arama çalışması sonlandırıldı.

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