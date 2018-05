Temel Karamollaoğlu Kocaeli'de

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfının her yıl düzenli olarak organize ettiği "Fetih ve Gençlik Şöleni" bu yıl da Gebze Alaattin Kurt Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Programa İslam Âleminden birçok misafirin yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katılacak. Konu hakkında bilgi veren Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik: "Anadolu Gençlik Derneğimiz her yıl düzenli olarak İstanbul'un fethini kutlamakta ve fetih ruhunu diri tutmaktadır. Şüphesiz İstanbul'un fethi bizler için çok büyük manalar ifade ediyor. İslam tarihine adını altın harflerle yazdıran bu fethi, Milli Görüşçüler olarak her yıl çeşitli etkinliklerle gündemimize alıyor ve yeni fetihlere hazırlanıyoruz. Bu yıl da Gebze Alaattin Kurt Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan programa Genel Başkanımız​ Sayın Temel Karamollaoğlu Bey iştirak edecek ve tüm Milli Görüşçülerle birlikte fetih coşkusuna şahit olacaktır. Merhum Liderimiz Erbakan Hoca'mız da bütün fetih programlarına katılırdı. İstanbul'un Fethi'nin nasıl bir inanç ve çabanın neticesinde gerçekleştiğini anlatarak Milli Görüş teşkilatlarına da aynı aşk ve gayreti telkin ederdi. Allah'a hamdolsun ki, Hoca'mızın bıraktığı yolda, sağa sola sapmadan ilk günkü heyecanımızla yürüyoruz. Fetih coşkusunu yaşamak ve yeni fetihlere hazırlık yapmak isteyen tüm kardeşlerimi, programımıza davet ediyorum" dedi.