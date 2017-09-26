Temiz Bir ilçe için Uğraşıyor

Çayırova Belediyesi Daha Temiz Bir İlçe İçin Çalışıyor

Halkın daha temiz ve yaşanılabilir bir çevrede yaşaması için 24 saat hizmet veren Çayırova Belediyesi, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu mahallelerde programlı bir şekilde yürüttükleri çalışmaların yanı sıra, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda temizlik ve çöp toplama işlerini düzenli olarak yapmaya özen gösteriyor.

103 Personel ve 17 Araç Gece Gündüz Seferber

İlçenin daha temiz olması için günlük yapılan temizlik hizmetlerine ek olarak, acil müdahale ekipleri ile tüm mahallelerde periyodik olarak detaylı temizlik çalışmaları yapılıyor. Ayrıca çöp yığıntılarının oluşmaması için çöp konteynerleri yerleştiren ekipler, tadilat sonucu çıkan moloz atıkları, hanelerden çıkan eşya vb. türde atıkları günlük toplayarak ilgili döküm sahalarına naklediyor. Acil müdahale ekipleri, çalışma yapılan bölgelerde süpürme, boş arsaların temizliği, kaldırım üzeri otların temizliği gibi kapsamlı temizlik çalışmalarına devam etmekle birlikte cadde, sokak, okul bahçesi, cami bahçe ve çevresi, pazar yerlerini de yıkıyor. 103 personelin görev yaptığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, 11 çöp kamyonu, 3 yol süpürme aracı, 1 ilaçlama aracı, 1 sulama tankeri, 1 moloz alma aracı ve sokak hayvanlarının tedavi ve nakillerinde kullanılan araç ile 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Belediye Geri Dönüşüme Katkı Sağlıyor

Yapılan çalışmalara ek olarak geri dönüşüme katkı sağlayacak yeni bir uygulama başlatan Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hanelerden çıkan çekyat, koltuk ve mobilyaları topluyor. Toplanan malzemelerin tamiri mümkün olanlarını gerekli işlemleri yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştıran belediye ekipleri, kullanıma uygun olmayan koltuk, çekyat ve ahşap ürünleri ayrıştırarak yakacak odun haline dönüştürüp yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. İlçe halkı tarafından oldukça takdir kazanan bu uygulama kısa sürede 28 aileye kullanılabilir durumda ev eşyası teslim ederken 14 aileye de kışlık odun temin etti.

Geri Dönüşüm Parkı Büyük İlgi Görüyor