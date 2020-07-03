Temizlik işleri izleri siliyor

03 Temmuz 2020 Cuma 10:55
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ana şebekede gerçekleşen su patlaması sonucu yaşanan su baskınlarının izlerini siliyor. Arapçeşme ve İnönü mahallesinde su baskınlarına neden olan ana şebekedeki patlama sonucu birçok evi ve işyerini su bastı. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yaşanan talihsiz olayın ardından mağduriyet yaşayan vatandaşların yardımına koştu. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yürüten ekipler bir yandan cadde ve sokaklarda oluşan çamur yığınlarını temizliyor. Bölgedeki çalışmalarını yürüten ekipler yaşanan su baskının izlerini silene kadar bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bilgisini verdi.
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