banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Temizlik işleri izleri siliyor

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ana şebekede gerçekleşen su patlaması sonucu yaşanan su baskınlarının izlerini siliyor.

Temizlik işleri izleri siliyor

03 Temmuz 2020 Cuma 10:55

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ana şebekede gerçekleşen su patlaması sonucu yaşanan su baskınlarının izlerini siliyor. Arapçeşme ve İnönü mahallesinde su baskınlarına neden olan ana şebekedeki patlama sonucu birçok evi ve işyerini su bastı. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yaşanan talihsiz olayın ardından mağduriyet yaşayan vatandaşların yardımına koştu. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yürüten ekipler bir yandan cadde ve sokaklarda oluşan çamur yığınlarını temizliyor. Bölgedeki çalışmalarını yürüten ekipler yaşanan su baskının izlerini silene kadar bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüreceği bilgisini verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sıfır atık projesinde, atık getirme merkezleri yaygınlaştırılacak Sıfır atık projesinde, atık getirme merkezleri...
Dilovası Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor Dilovası Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
Korsan taşımacılığa geçit yok Korsan taşımacılığa geçit yok
Gebze’de Temmuz Meclis 1. Oturumu Tamamlandı Gebze’de Temmuz Meclis 1. Oturumu Tamamlandı
Yeni Vali Gebze’de Yeni Vali Gebze’de
Dilovası Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri belli oldu Dilovası Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Sıfır atık projesinde, atık getirme merkezleri...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yöneticileri tarafından Sıfır Atık Projesi Değerlendirme...

Haberi Oku