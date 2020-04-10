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Temizlik İşlerinden Sanayide Gece Mesaisi

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Covid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan 7/24 esasındaki çalışmalar kapsamında sanayi sitelerinde kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdi 

Temizlik İşlerinden Sanayide Gece Mesaisi

10 Nisan 2020 Cuma 16:32

 Gebze’de dezenfekte çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Ülkemizi etkisi altına alan Covid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında Gebze’de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında yayınlanan genelgeler kapsamında yol haritası belirleyen Gebze Belediyesi’nin icracı müdürlükleri sahada Covid 19’un yayılımını önlemek adına dezenfekte seferberliği başlattı. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Gebze’nin tüm mahallelerini sokak sokak cadde cadde; özel olarak hazırlanan solisyonlu sularla yıkayarak dezenfekte ediyor. Belirlenen program dahilinde mesai mefhumu gözetmeden 7/24 sahada çalışmalarına hız veren temizlik işleri ekipleri yoğun araç girişlerinin yaşandığı Küçük Sanayi ve Hasköy Sanayi sitelerinde dezenfekte çalışması yaptı.

Sanayilerin tüm ana cadde ve ara sokaklarında özel solisyonlu sularla yıkama çalışması yapan Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ilçenin dört bir yanında hizmetlerin süreceğini bildirdi. 
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