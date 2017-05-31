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TEOG sonuçları açıklandı

Haftalardır büyük bir merakla beklenen TEOG sonuçları açıklandı.

TEOG sonuçları açıklandı

31 Mayıs 2017 Çarşamba 10:29

TEOG sonuçları açıklandı, yüzbinlerce öğrencinin merakı sonlandı. İyi bir lise eğitimi için girilen TEOG sınavının sonuçlarının açıklanması ile birlikte 8. sınıf öğrencileri E-Okul ve MEB’in sitesine hücum etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) saat 10.00’da öğrenciler ve veliler için büyük bir öneme sahip olan sınavın sonuçlarını açıkladı. TEOG sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

E-OKUL GİRİŞ

 

TEOG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TEOG sonuçlarını öğrenmek isteyen velilerin ve öğrencilerin öncelikle e-okul.meb.gov.tr sayfasına girerek ”Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş” yapmaları gerekmektedir. Ardından Öğrenci T.C. Kimlik No ve Öğrenci Okul No kutucuklarına doğru bilgileri girdikten sonra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapabilirler. e-Okul VBS üzerinden sadece TEOG sınav sonuçları değil aynı zamanda öğrencinin en son notları ve en son devamsızlık bilgisine de ulaşılabiliyor.

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