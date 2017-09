TEOG yerine açık uçlu sistem

Türkiye'de şu anda 186 üniversitenin yer aldığını dile getiren Yıldırım, "AK Parti hükümetleri göreve başladığında 76 tane vardı. Her ilde üniversitemiz var. 7 milyon 200 bin öğrencimiz var. Bazı ülkelerin nüfusları bunun altında. Yabancı öğrenci sayısı 108 bin. Bizim 350 bin öğrencimiz olması lazım. Bu konuya biraz daha eğilmenizi istiyorum. Burada okuyan her öğrenci bu ülkenin vatandaşı gibi gittiği yerde ülkemizin gönül elçisidir. Bizim milyarlar harcayarak yapamayacağımız bir iştir. FETÖ yaptı ama ihanet etti. Atatürk’ü, değerlerimizi, kutsalımızı istismar ettiler. Şimdi omuz omuza rükuda duran insanlar birbirinden şüphe duyuyor. Onun için yaptıkları en büyük kötülük bu. Burayı gören herkes gittikten sonra bir daha gelir. Size hedef söylüyorum. Öğrenci sayısının yüzde 5’i yabancı olması lazım. 2 milyon 400 bin öğrencimiz her mezun olan öğrenci iyi kötü bir yere giriyor. Arz talep meselesi ortadan kalkmış. Sorun geçmişten gelen birikim.

"SINAV STRESİNİN AZALTILMASI LAZIM" Üniversiteye girişin sınav stresinin azaltılması lazım. Mezun olan sayısı da aynı üniversitelerin sunduğu kontenjan da aynı. Herkes Onsekiz Mart’a gitmek isterse sorun başlıyor. Bir sınava kaderi bağlamak yerine bütün kademelerde öğrencinin kabiliyetine, başarısına göre hazırlanması. Bunu TEOG’da yapıyoruz ilk olarak. TEOG neden değişiyor? Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Koca koca uzmanlar konuşuyor. TEOG dediğiniz şey 8. sınıfın bir sınavının merkezi olarak yapılmasıdır. Bunun öğrenci ve veliler üzerinde oluşturduğu bir stres var. Kaderini öğrencinin bir sınava bağlamayalım diyoruz. Ortaokulda öğrenci liseye hazırlanması lazım. Spor, siyaset, fen bilimlerine, Anadolu lisesine mi nereye gidecekse bunun ikinci dört yılda şekillenmesi lazım. Yeni uygulama bunu getiriyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. Öğrencinin derslerdeki kabiliyeti ne tarafa gidiyor. Buralar izleniyor, tespit ediliyor. Buna belirli oranda katkı yapan, 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları soru bankasından geliyor. O sınavlarda soru bankasından çekiyorlar. Okuma sistemi de elektronik sistemle okunuyor. Elde edilen sonuçla 4 yılın sonucu birleştiriliyor ve sonuç ortaya çıkıyor. "TORUNUM TEOG KALKACAK DİYE SEVİNİYOR" Sınava girecek her tarafı titriyor çocukların. Benim torunum 6. sınıfa gidiyor, geldi boynuma sarıldı ‘dede TEOG kalktı’ diye seviniyor. O bile 2 sene varken, strese girmiş. Sorular test değil. Sınıfta yapılan açık uçlu sorular olacak. Çalıştıysa, hazırlandıysa zaten cevap verecek. Sonuçlar mezuniyete esas belirleyici notlar olacak. Üniversitelerde de sınavlar basitleştirilecek. Bu sınav tek başına belirleyici bir sınav olmayacak. Öğrencilerin birikimini 1-2 saate sığdırarak onların geleceğini karartamayız. Bizim isteğimiz, kendilerini geliştirmek için istedikleri alan nereyse oraya gitmeleridir. Üniversiteye gireceğimiz zaman sınav vardı. Nereye gireceğimiz belli değil. Gece 2’de üniversite kayıt yapıyor. Gidiyorsun, kayıt bitti diyorlar. Elinde puanın olduğu halde giremiyorsun. O günlerden bugüne geldik” şeklinde konuştu.