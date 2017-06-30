banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TEOG'da yerleştirmeye esas puanlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarını, yerleştirmeye esas puanları ile il ve Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

TEOG'da yerleştirmeye esas puanlar açıklandı

30 Haziran 2017 Cuma 10:55
- Öğrenciler, sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek
- Yerleştirmeye esas puan sonuçlarına göre 176 öğrenci 500 tam puan aldı 
- Öğrenciler 14-24 Temmuz tarihlerinde 25 okula kadar tercih yaparak, ortaokul müdürlüklerince tercih işlemlerini onaylatacak
- Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra 11 Ağustos'ta yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacak
 (AA) - Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 2016-2017 yılı yerleştirmeye esas puanları açıklandı.

Toplam 1 milyon 192 bin 858 öğrencinin yerleştirmeye esas puanı (YEP) hesaplanarak, 176 öğrenci 500 tam puan aldığı belirlendi.

Öğrenciler tercih ve yerleştirme işlemleri için illerde oluşturulan tercih ve yerleştirme rehberlik komisyonlarına müracaat ederek gerekli bilgiyi alabilecek.

Okullarda öğrenci ve velilere tercih ve yerleştirme işlemlerinde rehberlik yapmak maksadıyla 81 ilde toplam 26 milyon 846 öğretmen görevlendirildi.

Öğrenciler 14-24 Temmuz tarihlerinde 25 okula kadar tercih yaparak, ortaokul müdürlüklerince tercih işlemlerini onaylatacak. Tercih işlemi okul müdürlüklerine onaylatıldıktan sonra işlem tamamlanmış olacak. Öğrenciler, tercih değişikliklerini okul müdürlüklerinde onaylatma işleminden önce yapacak.

- Yerleştirme sonuçları 11 Ağustos'ta 

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda merkezi yerleştirme yapılacak.

Açıklamada, adayların okullara yerleştirilme işlemlerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP), eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi halinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması halinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınmaktadır."

Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra 11 Ağustos'ta yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacak. 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017'de ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Lösemili yavrunun çaresi Lösemili yavrunun çaresi
Yağmurlu Havalar Geliyor Yağmurlu Havalar Geliyor
Şehitlerimiz için bir Yasin de sen oku Şehitlerimiz için bir Yasin de sen oku
Yaşlılar ve Huzur evleri Yaşlılar ve Huzur evleri
Dağ Bisikleti Yarışları Pazar günü yapılacak Dağ Bisikleti Yarışları Pazar günü yapılacak
Bal Ormanları Arıcıların Hizmetinde Bal Ormanları Arıcıların Hizmetinde
Yukarı Çık

banner149

Lösemili yavrunun çaresi
Çağımızda özellikle de çocukların yakalandığı lösemi hastalığı ile kök hücre tedavisi ile mücadele...

Haberi Oku