Tepecik Mesire Alanı Açılışa Hazırlanıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yaptığı görüşmeler sonrası ilçeye kazandırılan 33 dönümlük alanda yapımına başlanan Tepecik Mesire ve Piknik Alanı yakında hizmete alınacak.

BÖLGEYE NEFES ALDIRACAK

Bölge halkının huzurlu bir ortamda aileleriyle piknik ve spor yaparak keyifli vakit geçirebileceği, 33 dönüm alan üzerine kurulan Tepecik Mesire ve Piknik alanı içerisinde Kır lokantası, Kır kahvesi, Etkinlik alanları, İbadethane, Kontrol noktası, Piknik alanları, Çocuk oyun alanı, Gezinti yolları, Fitness alanı, Ahşap kamelyalar, WC ve Açık otopark yer alacak. Dilovası’na ve bölgeye nefes aldıracak olan Tepecik Mesire ve Piknik alanı ayrıca açık alanda sporu tercih edenlere koşu, yürüyüş ve bisikletin yanı sıra alternatif spor olanakları da sağlanacak.

YAKIN BİR ZAMANDA AÇILACAK

Yakın zamanda açılışı yapılması beklenen, Tepecik Mesire ve Piknik Alanı ile ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, “Halkımıza söz verdiğimiz projelerimizi bir bir yerine getirmek için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Orman Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz protokol ile Tepecik Köyümüzde bulunan ve ilçemize kazandırdığımız 33 dönümlük alan üzerinde yapımına başladığımız mesire ve piknik alanımızda sona geldik. İnşallah yakın birzaamanda halkımızın hizmetine sunmuş olacağız.

İLÇEMİZE DEĞER KATACAK

İlçemize değer katacak ve doğal bir yaşam alanı olacak Tepecik Mesire ve Piknik alanı ile halkımız hem doğa sevgisini kazanacak hem sporunu yapacak. Yaz aylarının başlangıcında halkımızın hizmetine sunacağımız mesire alanımızla halkımızın keyifle vakit geçireceği alanda güzel organizasyonlara hep birlikte imza atacağız” dedi.

















