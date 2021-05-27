banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tepecik Mesire Alanı Açılışa Hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Tepecik Mesire Alanı’nda çalışmalar sona gelirken, alanının önümüzdeki ay sonunda açılması planlanıyor.

Tepecik Mesire Alanı Açılışa Hazırlanıyor

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:25

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yaptığı görüşmeler sonrası ilçeye kazandırılan 33 dönümlük alanda yapımına başlanan Tepecik Mesire ve Piknik Alanı yakında hizmete alınacak. 

BÖLGEYE NEFES ALDIRACAK 

Bölge halkının huzurlu bir ortamda aileleriyle piknik ve spor yaparak keyifli vakit geçirebileceği, 33 dönüm alan üzerine kurulan Tepecik Mesire ve Piknik alanı içerisinde Kır lokantası, Kır kahvesi, Etkinlik alanları, İbadethane, Kontrol noktası, Piknik alanları, Çocuk oyun alanı, Gezinti yolları, Fitness alanı, Ahşap kamelyalar, WC ve Açık otopark yer alacak.  Dilovası’na ve bölgeye nefes aldıracak olan Tepecik Mesire ve Piknik alanı ayrıca açık alanda sporu tercih edenlere koşu, yürüyüş ve bisikletin yanı sıra alternatif spor olanakları da sağlanacak. 

YAKIN BİR ZAMANDA AÇILACAK 

Yakın zamanda açılışı yapılması beklenen, Tepecik Mesire ve Piknik Alanı ile ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, “Halkımıza söz verdiğimiz projelerimizi bir bir yerine getirmek için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Orman Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz protokol ile Tepecik Köyümüzde bulunan ve ilçemize kazandırdığımız 33 dönümlük alan üzerinde yapımına başladığımız mesire ve piknik alanımızda sona geldik. İnşallah yakın birzaamanda halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. 

İLÇEMİZE DEĞER KATACAK 

İlçemize değer katacak ve doğal bir yaşam alanı olacak Tepecik Mesire ve Piknik alanı ile halkımız hem doğa sevgisini kazanacak hem sporunu yapacak. Yaz aylarının başlangıcında halkımızın hizmetine sunacağımız mesire alanımızla halkımızın keyifle vakit geçireceği alanda güzel organizasyonlara hep birlikte imza atacağız” dedi. 

 







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kağıtsporlu Atıcılar, Olimpiyat Kotası İçin Mücadele Edecek Kağıtsporlu Atıcılar, Olimpiyat Kotası İçin...
Darıca Sahil Parkı’nda Yollar Resim Tablosu Gibi Oldu Darıca Sahil Parkı’nda Yollar Resim Tablosu Gibi...
Başkan Büyükgöz’den Ziyaretler Başkan Büyükgöz’den Ziyaretler
BAŞKAN KOCAMAN PAZARCI ESNAFIYLA GÜZEL GÜNLER YAKINDIR BAŞKAN KOCAMAN PAZARCI ESNAFIYLA GÜZEL GÜNLER YAKINDIR
Termal Giyim Neden Kullanılır? Termal Giyim Neden Kullanılır?
Çeşit çeşit tesbih Modelleri Çeşit çeşit tesbih Modelleri
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kağıtsporlu Atıcılar, Olimpiyat Kotası İçin...
Kağıtspor’un başarılı atıcıları Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tuncer olimpiyat kotası için mücadele...

Haberi Oku