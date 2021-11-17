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Tepecik Mesire Alanında Sona Gelindi

Yapımına geçtiğimiz yıl başlanılan ‘Tepecik Mesire Alanı çalışmalarında sona gelindi.

Tepecik Mesire Alanında Sona Gelindi

17 Kasım 2021 Çarşamba 11:39

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in ilçeye kazandırdığı 33 dönümlük alanda yapımına başlanan Tepecik Mesire ve Piknik alanı yakında hizmete alınacak. 

BÖLGEYE DEĞER KATACAK 

33 dönüm alan üzerine kurulan ve içerisinde; Kır lokantası, Kır kahvesi, Etkinlik alanları, İbadethane, Kontrol noktası, Piknik alanları, Çocuk oyun alanı, Gezinti yolları, Fitness alanı, Ahşap kamelyalar ve otoparkların da yer alacağı Tepecik Mesire ve Piknik alanı, Dilovası’na ve bölgeye büyük değer katacak 

Vatandaşların, aileleri ile birlikte piknik ve spor yaparak keyifli vakit geçirebileceği Tepecik Mesire alanında; tercih edenlere koşu, yürüyüş ve bisikletin yanı sıra alternatif spor olanakları da sağlanacak. 

MESİRA ALANI BİTMEK ÜZERE 

Çevre ve yol düzenleme çalışmalarının da hızla devam ettiği mesire alanı ile ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, “Tepecik Köyümüzde bulunan ve ilçemize kazandırdığımız 33 dönümlük alan üzerine yapımına başladığımız mesire ve piknik alanımızda sona geldik. İnşallah en kısa sürede halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. İlçemize değer katacak ve doğal bir yaşam alanı olacak olan Tepecik Mesire ve Piknik alanı ile halkımız doğa ile iç içe aktivitelerde bulunabilecek. Yakında hizmetine sunacağımız mesire alanımızla halkımızın keyifle vakit geçireceği bu alanda güzel organizasyonlara hep birlikte imza atacağız” dedi. 










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