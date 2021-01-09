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Terminal’e 1 Yılda 1 Milyon Ziyaretçi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 1 yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Terminal'e 1 Yılda 1 Milyon Ziyaretçi

09 Ocak 2021 Cumartesi 13:31

UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan Kocaeli Terminali, Türkiye’deki örnek terminaller arasında yerini alıyor. 1 yılda 1 milyon yolcuyu terminalde misafir eden UlaşımPark, seyahat edecek yolcuları otobüse binecekleri aşamaya kadar güvenli, konforlu ve temiz bir ortamda ağırlıyor.

 

300 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ

Türkiye’nin tüm illerine seyahat etmek isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden rahat, sağlıklı ve güvenlikli bir şekilde hizmet aldı. 2020 yılında 301 bin 89 yolcu İzmit’ten farklı şehirlere seyahat etmesi sağlandı.

 

1 YILDA 221 BİN OTOBÜS GİRİŞ SAĞLADI

Toplamda 45 peron bulunan terminale yanaşan otobüsler buradan yolcularını zahmetsizce alıp yollarına devam etti. Türkiye’nin 4 bir yanından gelen otobüslerin geçiş güzergahında bulunan örnek terminal, kentin ulaşım nabzını tutuyor. Bu kapsamda 1 yılda toplam 221 bin 613 otobüs giriş çıkış yaptı.

 

OTOPARK DA AKTİF ÇALIŞTI

UlaşımPark’a 6 ay önce devredilen Terminal otoparkı da yolcuların seyahatlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Gelen yolcuların araçlarını güvenle park edebilmeleri için araç park çizgilerinden tutun tabelalara kadar yenilenen park, gün içerisinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Otoparka 1 yılda toplam 400 bin araç giriş çıkış yaptı. Abonelik sistemi de olan otoparkı, çevre bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da sıklıkla kullanabiliyor.

 

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

4 farklı noktada gerçekleştirilen üst düzey aramalar neticesinde yolcuların güvenliği UlaşımPark tarafından sağlanıyor. 74 güvenlik kamerası ile sürekli gözetlenen terminal, 2020 yılında da birçok aranan şahıs, kesici delici alet, silah bulunarak emniyet güçlerine teslim edildi. Vatandaşların huzurunu son derece önemseyen terminal de adeta kuş uçurtulmuyor.




 

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