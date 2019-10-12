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Terör örgütü propagandasına gözaltı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi, konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alındı

Terör örgütü propagandasına gözaltı

12 Ekim 2019 Cumartesi 14:42

 Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuşmasında, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Dilovası Belediyesinin ekim ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda yaptığı konuşmayla, terör örgütü propagandası yaparak kitleleri sokağa çekmeye çalıştığı iddiasıyla Saadet Partisi Dilovası Belediye Meclis Üyesi M.D. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda M.D, Dilovası'ndaki evinde gözaltına alındı.

Şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. 



AA
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