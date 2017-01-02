GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Terörist Saldırganın Fotoğrafı Ortaya Çıktı

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

Terörist Saldırganın Fotoğrafı Ortaya Çıktı

02 Ocak 2017 Pazartesi 23:48

 İSTANBUL

Ortaköy'deki gece kulübüne silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürürken, silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin en net göründüğü bir fotoğraf tespit edildi.

Güvenlik kamerasından elde edilen fotoğrafta, teröristin eşkali ve yüz hatları belirgin olarak görülebiliyor.

Bu arada, silahlı saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Fiyat düşüşü sürücüleri sevindirdi Fiyat düşüşü sürücüleri sevindirdi
Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır?
Alkan’dan Başkan Toltar’a iadeyi ziyaret Alkan’dan Başkan Toltar’a iadeyi ziyaret
Buzlanma kazaya neden oldu Buzlanma kazaya neden oldu
Erdoğan,Gülşah'ı Külliye'de misafir etti Erdoğan,Gülşah'ı Külliye'de misafir etti
Terörün amacı ve büyük oyun! Terörün amacı ve büyük oyun!
Yukarı Çık

banner188

Fiyat düşüşü sürücüleri sevindirdi
Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretlerinde indirim yapılmasının ardından, Eskihisar- Yalova arasındaki...

Haberi Oku