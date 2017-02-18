Teröristler Yine Saldırdı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Savcılar Sitesine bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırının ardından enkazda yapılan incelemede mahalle bekçisi İbrahim Kete'nin de şehit olduğu belirlendi.





Adalet Bakanı Bozdağ: Terörle kararlı, etkin mücadelemiz sürecek mesajını verdi.





VALİLİK: 1 ÖLÜ, 17 YARALI

Şanlıurfa Valiliği'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"İlimiz Viranşehir ilçesinde bulunan adliye ile emniyet personelinin ikamet ettiği lojmanların bulunduğu sokak içinde muhtemel bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucunda, saat 21.45 itibariyle Viranşehir Devlet Hastanesi'ne 18 yaralı vatandaşımız intikal etmiş, bunlardan bir çocuk hayatını kaybetmiş ve durumu ağır olan bir vatandaşımız ise il merkezindeki hastaneye sevk edilmiştir."

CUMHURBAŞKANI, VALİYİ ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı telefonla arayarak saldırıya ilişkin bilgi aldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının hemen ardından bölgeyi çembere alan polis, PKK'lı teröristin yakalanması için operasyon başlattı. İlçenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis, bazı adreslere de eş zamanlı baskın yaptı. Saldırıya ilişkin başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak da saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.

Günak'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Viranşehir Devlet Hastanesine getirildi. Ceset, daha sonra otopsi işlemleri için ambulansla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.



kaynak AA



