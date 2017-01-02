Terörün amacı ve büyük oyun!

Türkiye, yıllardır terör sarmanı içerisinde. Her türlü terörle mücadele etmeye çalışıyoruz. Merak ediyorum acaba Türkiye gibi terörün hedefinde başka ülke var mı? Bu kadar yıl terörle mücadele etmesine rağmen itibarını koruyan, ekon0omik kalkınmasını geliştiren en önemlisi de birlik ve beraberliğini koruyan acaba kaç ülke var.

Ülkemiz yeni yıla alçak ve hain terör bir saldırısıyla girdi. 40’a yakın masum insanımız hayatını kaybetti. Onlarca yaralı var. Terör bir kez daha korkunç yüzünü gösterdi. Din, dil, renk ayrımı gözetmeden katliamını yaptı.

Ülkemiz tam anlamıyla terörün boy hedefi. Ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Dost bildiğimiz ülkeler, sinsi ve gizli planlar yapıyorlar. Türkiye üzerine deli gömleği giydirmeye çalışıyorlar. Siyaseten ve alçak darbe girişimiyle alamadıkları sonucu terörle, suikastla almaya çalışıyorlar.

Türkiye basit bir ülke değil. birlik ve beraberliğini her alanda koruyan, oyunlar kurup oyunlar bozan en önemlisi de her aşamada birlik ve beraberliğini sağlayan bir ülke. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları çok iyi görüp anlamak gerekiyor. Terörün ekmeğine yağ sürmemek, birlik ve beraberliği korumak gerekiyor.

ORTA DOĞU, ARAP BAHARI VE TERÖR

Son terör olayının çok değişik amaçları var. Ancak, en önemli amacı insanımızın moralini bozmak ve birbirine düşürmek. Biz bu filmleri çok izledik. Elbette bugünler geçecek, oynanan oyunları ülkemiz üzerinde gizli planlar tek tek deşifre edilip ortaya çıkarıldığında ne büyük tehlikeler karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlayacağız. Sadece son 4-5 yıl içerisinde Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasında yaşananlara baktığımızda bunu görmek mümkün. Arap Baharı adıyla Tunus, Mısır, Libya, Yemen ile başlayıp, Suriye ile düğümlenen ve Türkiye’ye de sıçrayan, hatta daha geriye giderek Irak’ın İşgali başlayan süreç de Orta Doğu’da sahnelenen oyun, Büyük İsrail kurma çabaları gün gibi ortada. Bugün DAEŞ adıyla terör estirilirken, dün ise El Kaide adıyla terör estiriliyordu. İyi bilmeliyiz ki Kim El Kaide’yi kurduysa, kim onu besleyip büyüttüyse şu anda DAEŞ denilen eli kanlı terör örgütünün arkasında da o vardır. O Ülkenin de kim olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz.

Tüm bunları göz önüne bulundurduğumuzda, geçmişi hatırlamak ve iyi analiz etmek için geçtiğimiz yıl yaşanan olayları unutmamak gerekiyor. Gelin geride bıraktığımız 2016 yılında yaşanan terör olaylarına bir kez daha göz atalım.

2016’DA TÜRKİYE’DE TERÖR SALDIRILARI

**12 Ocak’ta, Sultanahmet Meydanı’nda, DAEŞ militanının üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu, saldırgan dahil toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

**17 Şubat 2016’da Türkiye’nin kalbi Ankara’da, PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kalleş saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen saldırı ülkeyi yasa boğdu.

**13 Mart 2016’da Ankara Güvenpark’ta gerçekleşen bombalı saldırıda ikisi saldırgan 38 kişi hayatını kaybetti..

** Türkiye, 15 Temmuz gecesi, alçak darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ordu içindeki FETÖ’cü cuntanın planladığı darbe girişimine milli iradeden ağır bir tokat geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sokağa çıkın çağrısıyla halk meydanlara indi ve cuntacılara demokrasi dersi verdi. Hain Darbe Girşimi’nde 248 vatandaşımız şehit oldu.

** 10 Aralık 2016 akşamı Beşiktaş Bursaspor maçından bir saat sonra, Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen çifte terör saldırısında 45 vatan evladı hayatını kaybederken, Türkiye’de bir günlük ulusal yas ilan edildi.

**Beşiktaş’ta gerçekleşen terör saldırısının yaralarını saramadan hainler 17 Aralık’da Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri hedef aldı. Halk otobüsünün geçişi sırasında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 14 askerimiz şehit oldu.