Ters yöne girip karşıdan gelen araçla çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Dilovası Batı Kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 UA 525 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü L.G., ters istikamete girdi. O esnada karşıdan gelen M.K. idaresindeki 34 PM 5131 plakalı Ford marka hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada, Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü L.G. ve yanında bulunan annesi K.G. ile babası N.G.’nin yanı sıra Ford marka aracın sürücüsü M.K. ile ismi öğrenilemeyen ablası yaralandı. Toplam 5 yaralı, sağlık ekiplerince ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.







İHA