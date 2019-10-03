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Tezmaksan’dan ‘Operatörsüz Fabrika’ Farkı

Takım Tezgahlarında yerli ve milli firmalarımızdan Tezmaksan, fabrikaları daha akıllı hale getirmek için tasarlayıp geliştirdiği Cubebox ve yeni programı ROBOCAM’ı tanıttı.

Tezmaksan'dan ‘Operatörsüz Fabrika' Farkı

03 Ekim 2019 Perşembe 15:01

 Robot Yatırımları Zirvesi’nde ilk defa görücüye çıkan Cubebox, fabrikaların 24 saat operatörsüz çalışmasına olanak tanırken, 2,5 eksen CAD CAM (ROBOCAM) ise robotlu makinelerin kontrolünü sağlıyor. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli ürünler Cubebox, ROBOCAM ve diğer otomasyon sistemleri için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.

SADECE BİR GÜNDE KURULUP DEVREYE ALINIYOR

Tezmaksan tarafından İlk olarak Almanya’da düzenlenen EMO Hannover Fuarı’nda görücüye çıkartılan yeni ürünler, Türkiye’de ise ilk defa Robot Yatırımları Zirvesi’nde sergilendi. Fabrikaların operatörsüz çalışmasına olanak tanıyan, özellikle gece vardiyalarında üretici şirketlere yüzde 50 verimlilik sağlayan Cubebox, standart yapısıyla da tüm CNC tezgahlarla uyumlu olmasıyla göze çarpıyor. Şirketlere özel robot sitemlerinden yüzde 20 daha uygun fiyata gelen Cubebox, sadece bir günde kurulup devreye alınabiliyor. Ayrıca bu sistem ile robot programlama bilgisine ihtiyaç duymadan parça değişimi de yapılabiliyor.

TEZMAKSAN ROBOCAM DÜNYA’DA BİR İLK

Zirve kapsamında markanın görücüye çıkardığı diğer bir ürün ise 2,5 eksen CAD CAM yani ROBOCAM oldu. Cubebox için tasarlanan ve robotun kontrolüne olanak tanıyan ROBOCAM, aynı zamanda diğer robotlu makinelerde de kullanılabiliyor. ROBOCAM ile robot programlama bilgisine gerek kalmazken, ürün çizimlerini yüklediğiniz vakit ROBOCAM bunu robotun anlayacağı dile çeviriyor. Operatöre kalan tek iş ise magazini doldurup boşaltmak oluyor. Şirket cirolarının yüzde 2’sini Ar-Ge ye ayırdıklarını, sadece son dönemde gerçekleştirdikleri Cubebox, ROBOCAM ve diğer otomasyon sistemleri için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, güçlü bir Türkiye ve katma değeri yüksek ürünler için bunun şart olduğunu kaydetti.

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