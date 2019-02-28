TGC'den Yaşar Kemal Mesajı

TGC Yönetim Kurulu’nun yayınladığı mesajda şu görüşler yer aldı.



"28 Şubat 2015 tarihinde aramızdan ayrılan Edebiyatımızın Uluslararası değeri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, (2002) TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibi Yaşar Kemal’i saygıyla, özlemle anıyoruz."

YAŞAR KEMAL KİMDİR?



1926 yılında Adana'da doğdu. Mesleğe 1951 yılında İstanbul'da Cumhuriyet Gazetesi'nin yurt haberler servisinde başladı. Röportajlarıyla geniş ilgi uyandırdı. "Dünya'nın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün" başlıklı dizi röportajı ile Gazeteciler Cemiyetinin Başarı Armağanını kazandı. İlk hikaye kitabı Sarı Sıcak, 1952'de yayınlandı. 1955'de yayınlanan ve ertesi yıl Varlık Roman Armağanı’nı alan İnce Mehmet ile geniş kitlelere ulaştı.

Dağın Öte Yüzü üçlemesinin ilki Orta Direk 1957'de, İkincisi Yer Demir Gök Bakır 1963'te yayınlandı. Aynı yıl yazılarının yayınlandığı Cumhuriyet Gazetesi’nden ayrıldı. Yön, Ant, Yeni Halkçı gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 1963- 1969 arasında Türkiye İşçi Partisi'nde etkin görevler üstlendi. Türkiye Yazarlar Sendikasına ve Pen Yazarlar Derneği’ne kurucu başkan seçildi. 1998 yılında Bordeaux Kitap Fuarı "Ecureuil" ödülüne değer görüldü. 2000 yılında Nobel Ödülüne bir kez daha aday gösterildi. Yaşar Kemal'in 29 dile çevrilen eserlerinin yanı sıra yurtiçi ve yurt dışında çok sayıda ödül ve armağanları bulunuyor. Strasbourg Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nce Fahri Doktor ünvanı verildi.