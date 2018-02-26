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TGF 56. Basın konseyi sona erdi

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 56. Basın konseyi toplantısı sona erdi.

TGF 56. Basın konseyi sona erdi

26 Şubat 2018 Pazartesi 09:46

 Osmaniye'de toplanan Türkiye gazeteciler federasyonu başkanlar konseyi toplantısı başarılı bir şekilde sona erdi. 3 gün süren TGF başkanlar konseyi  toplantısı  dolayısı ile basını ilgilendiren konular ele alındı.TGF genel başkanı Yılmaz Karaca Anadolu basınına sahip çıkılması gerektiği mesajını  verdi.

Osmaniye’de gerçekleştirilen basın konseyi ödül töreni ile sona erdi.

Türkiye'nin birçok önemli medya mensubu ödül törenine katıldı. NTV dış haberler müdürü Ahmet Yeşiltepe, TRT spikerlerinden Zafer Kiraz TRT Çukurova bölge müdürü Sabahattin Kahraman Ünlü belgeselcilerden Adnan Zentürk ve Araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman başta olmak üzere birçok medya mensubu yer aldı.

Kahraman yaptığı yazılı açıklamada; Osmaniye belediye başkanın sayın kadir Kara ile Osmaniye belediyesinin kültür hizmetleri ile ilgili söyleşi yaptığını ve Osmaniye'nin Tarih kültür ve turizm değerlerini gezerek, öğrenerek belgesel çekimi yaptığını ve bu belgeselin Devr-i Alem belgesel programı www.agrt.net  tarafından bir çok bölgesel tv kanalına gönderileceğini belirtti.

 

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