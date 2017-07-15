TGF ve AGRT'den Ortak Sergi

15. Temmuz hain darbe girişiminde.Anadolu basını sergimizi bugün. Adana Büyük sürmeli otelde açılıyor. Avrasya gazete radyo ve televizyon yayıncıları derneği

www.agrt.net olarak. Türkiye gazeteciler Federasyonu ile birlikte açtığımız sergide darbe girişiminin ertesi günü yayınlanan Türkiye'nin değişik illerinden Anadolu gazetelerinin yer ald ığı gazetelerin birinci sayfaları sergilenecek. Sergide yer alacak gazete örneklerini

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Türk. Dünyası Gazeteciler. Platformu olarak yayınladığımız Bildiriyi sizlerle paylaşıyorum.

DARBENİN ANA HEDEFİ

"BÜYÜK TÜRK DÜNYASI"YDI

Türk Dünyası Gazeteciler Platformu adına yapılan açıklamada, "15 Temmuz'da asıl hedef; Türkiye'yi ele geçirerek, gelişen ve büyüyen Türk Dünyası'na darbe vurmaktı" denildi.

Türk Dünyası Gazeteciler Platformu adına yapılan açıklamada 15 Temmuz'un ana hedefinin, büyüyen Türk Dünyası'na engel olmak olduğu vurgulandı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu(TGF), Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF), Anadolu Spor Gazetecileri Derneği(ASGD), Avrasya Gazete Radyo Ve Televizyoncular Derneği (AGRT) ve Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı (GCBV)'ından oluşan platform adına yapılan ortak açıklama şöyle:

"15 Temmuz'daki hain kalkışma; meydanlara akın ederek tankın, topun, tüfeğin önüne geçen halkımızın sağlam iradesine çarparak darmadağın oldu.

Siyasi görüşü ne olursa olsun, temel insan hak ve özgürlükleri konusunda birleşen halkımız, el ele vererek, hain hedeflerine ulaşma amacı içinde olanları yerle bir etti. Aynı şekilde milli mücadele ruhunda olduğu gibi, hain darbe girişimcilerine karşı tek vücut olabilmeyi başararak müthiş bir sınav veren Türk basını ve onun yiğit kalemleri de dik durmuş, tarihi bir direnç göstermiştir. Vatanperver Türk basını, demokrasi ve özgürlükler adına, tüm dünyaya örnek olan onurlu bir duruş sergilemiştir. Tabii ki sonuçta sadece darbecilerin hevesleri kursaklarında kalmadı. Türkiye’nin gelişip güçlenmesini asla istemeyen, her fırsatta bölüp parçalamaya çalışan iç ve dış düşmanların da sevinçleri yarım kaldı. Zira Türkiye giderek büyüyen ve güçlenen Türk Dünyası'nın lideriydi. Bu nedenle aslında esas hedef Türkiye'yi ele geçirmek ve 300 milyonluk Büyük Türk Dünyası'na darbe vurmaktı. Ancak toplum olarak bu oyuna gelmedik. Yüzlerce şehit verdik; kan, gözyaşı ve acıya boğulduk, vatanımıza ateş düştü, yüreğimiz yandı. Ama kesin olan şu ki; sonuçta demokrasi galip geldi, güzel vatanımız kazandı, ülkemiz in önderlik ettiği Büyük Türk Dünyası Davası'na halel gelmedi."