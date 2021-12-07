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TGF Ve GEGACE’den Hamza Şayir’e Teşekkür Ziyareti

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Oğuz,

TGF Ve GEGACE'den Hamza Şayir'e Teşekkür Ziyareti

07 Aralık 2021 Salı 10:34

 


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i ziyaret ederek,yakın zamanda gerçekleştirilen TGF kongresine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

TGF Başkanı Karaca’ya, TGF Başkan Yardımcısı Levent Altun, GEGACE Başkanı Oğuz’a GEGACE Yöneticileri Barış Dursun, Mesut Işık, Barış Ateş, Olcay Karabağ eşlik etti.

TGF ve GEGACE çalışmaları hakkında Başkan Şayir’e bilgi aktaran Karaca ve Oğuz, bundan sonraki çalışmalar ile ilgili de destek sözü aldılar.

Gebze bölge gazetecilerini her zaman her platformda desteklediğinin altını çizen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, TGF ve GEGACE’nin organize edeceği her projede olacaklarının sözünü verdi. TGF Başkanı Karaca ve Başkan Yardımcısı Altun’a yeni dönem için başarılar dileyen Şayir, gerçekleştirilen ziyaretten ötürü memnun kaldığını ifade etti.



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