TGF'den 10 Ocak Mesajı





Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, içinde bulunduğumuz olağanüstü dönemin bir an önce sona ermesi, gazetecilerin hak ettikleri güvencelere kavuşturulması ve mesleğin yeniden itibarının sağlanması gerektiğini söyledi.

TGF adına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Genel Başkan Karaca, basın mensuplarının kamuoyunun bilgilendirilmesindeki en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Karaca, 10 Ocak 1961 tarihinde çıkarılan ve gazetecilere önemli kazanımlar sağlayan 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana, 10 Ocak'ların 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak tanımlandığını belirtti.Karaca, “Gazetecilik, büyük bir özveri gerektiren, her koşulda, günün her saatinde, savaş ya da barış demeden, haftanın her günü, üstelik tatil veya bayram yapmadan yerine getirilmesi gereken gerçekten zor bir meslektir. Hatta gazetecilik bir meslek olmanın da ötesinde büyük fedakarlıklar gerektiren adeta kendine özgü bir yaşam biçimidir. Meslektaşlarımız toplumun bilgilendirilmesi sürecinde çok önemli görevler üstlenmiş birer haber neferleridir. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 5 Şubat 1924’te İzmir’de gazetecilerle sohbeti sırasında, “Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır” demiştir” dedi.

“PEK ÇOK HAK ELİMİZDEN ALINDI”