TGRT Belgesel Tv`de Yemen Şehitleri

Belgeselimiz yayınlanıyor

Yemenin Başkenti Sana , Aden ve Tayız kentlerinde belgeseli çekimi yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerken uçakta dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile söyleşi yaptığımız bölümü sizlerle paylaşıyorum

www.devrialem.tv An itibari ile (24 Ocak 2021 ) TGRT belgesel tv deolarak 13 yıl önce Devri Alem belgesel programı olarak Yemen de çektiğimiz Gurbet şehitleri Yemen belgeselimiz yayınlanıyor.

Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz Devri Alem belgesel tv programımız birçok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri yayınlanmakta beğeni ile izleniyor

15 yıldan beri Devri Alem belgesel programı her sabah saat 07`de TGRT belgesel tv`de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03`te yayınlanıyor.