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TGRT Belgesel Tv`de Yemen Şehitleri

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

TGRT Belgesel Tv`de Yemen Şehitleri

24 Ocak 2021 Pazar 12:53


https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1905042926316972


Belgeselimiz yayınlanıyor
Yemenin Başkenti Sana , Aden ve Tayız kentlerinde belgeseli çekimi yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerken uçakta dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile söyleşi yaptığımız bölümü sizlerle paylaşıyorum
An itibari ile (24 Ocak 2021 ) TGRT belgesel tv de www.devrialem.tv olarak 13 yıl önce Devri Alem belgesel programı olarak Yemen de çektiğimiz Gurbet şehitleri Yemen belgeselimiz yayınlanıyor.
Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz Devri Alem belgesel tv programımız birçok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri yayınlanmakta beğeni ile izleniyor
15 yıldan beri Devri Alem belgesel programı her sabah saat 07`de TGRT belgesel tv`de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03`te yayınlanıyor.
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayın da
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