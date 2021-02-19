TGRT`de Somali Belgeselimiz Yayınlanıyor

`un sosyal medya sayfasında da yayınladık

`un sosyal medya sayfasında da yayınladık

Somali belgeselimizin bir bölümünü Gebze Gazetesi

Somali belgeselimizin bir bölümünü Gebze Gazetesi

15 yıldır TGRT `de her gün sabah 07`de yayınlanan belgesellerimiz izleyiciden büyük ilgi görüyor.

Türkiye’nin ilk belgesel tv kanallarından olan TGRT Belgesel tv`de 19 Şubat 2021 Cuma günü sabah 4 yıl önce Afrika ülkesi Somali’nin başkenti Mogadişu`da Devri Alem Belgesel programı

olarak Gazetemiz kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail kahraman tarafından çekilen Somali belgeselimizin 1. bölümü yayınlanıyor. Belgeselin tekrarını gece saat 03`te izleyebilirsiniz..





