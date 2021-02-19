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TGRT`de Somali Belgeselimiz Yayınlanıyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 4 yıl önce çekmiş olduğu belgeseli sizlere sunuyoruz.

TGRT`de Somali Belgeselimiz Yayınlanıyor

19 Şubat 2021 Cuma 10:20

An itibari ile 19 Şubat 2021 Cuma günü sabah TGRT Belgesel tv`de 4 yıl önce Afrika ülkesi Somali’nin başkenti Mogadişu`da Devri Alem Belgesel programı www.devrialem.tv olarak çektiğimiz Somali belgeselimizin 1. bölümü yayınlanıyor.
Somali belgeselimizin bir bölümünü Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com `un sosyal medya sayfasında da yayınladık
Somali Belgeseli İle İlgili Bilgi
15 yıldır TGRT `de her gün sabah 07`de yayınlanan belgesellerimiz izleyiciden büyük ilgi görüyor.
Türkiye’nin ilk belgesel tv kanallarından olan TGRT Belgesel tv`de 19 Şubat 2021 Cuma günü sabah 4 yıl önce Afrika ülkesi Somali’nin başkenti Mogadişu`da Devri Alem Belgesel programı www.devrialem.tv olarak Gazetemiz kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail kahraman tarafından çekilen Somali belgeselimizin 1. bölümü yayınlanıyor. Belgeselin tekrarını gece saat 03`te izleyebilirsiniz..


 https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1924294814391783








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Regaip Kandili ve Peygamber Sevgisi
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz..

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