THK, Darıcalı muhtarlara tanıtıldı

Türk Hava Kurumu (THK) Darıca Şube Başkanı Kazım Yıldız, Darıca'da muhtarlarla bir araya geldi.

İlçede bir kafeteryada gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yıldız, THK Darıca Şubesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yönetim olarak okullarda ve bilgi evlerinde öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlediklerini, bunun yanı sıra model uçak kursları açtıklarını anlatan Yıldız, düzenledikleri etkinlik ve kurslara olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yıldız, muhtarlardan kendilerine destek vermelerini isteyerek, Darıca Belediyesi'ne teşekkür etti.

Toplantıya, Darıca Belediye Başkanı Karabacak ve THK Darıca Şubesi yönetim kurulu üyeleri de katıldı.