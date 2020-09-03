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Ticari araç kamyona çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Gölcük'te hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ticari araç kamyona çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

03 Eylül 2020 Perşembe 10:35

Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu Çiftlik Mahallesi İzmit istikametinde seyreden İ.A. idaresindeki 34 VJ 3184 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden R.B'nin kullandığı 77 EL 519 plakalı kamyona arkadan çarptı.Hafif ticari aracın kamyonun altına girmesi sonucu kazada, sürücü ile yanında bulunan N.A. araçta sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü İ.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Yaralanan N.A, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kara yolunda trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. 



AA
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