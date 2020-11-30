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Ticari araçlarda kış lastiği zorunluğu 1 Aralık’ta başlıyor

Ticari araçlar için kış lastiği zorunluğu 1 Aralık Salı günü itibariyle başlıyor.

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluğu 1 Aralık'ta başlıyor

30 Kasım 2020 Pazartesi 16:53

 Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaklık değerlerinin sıfırın altına inecek olması, özellikle araçlar açısından çok daha dikkatli olunacak bir dönemi de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda ticari araçlar için kış lastiği zorunluğu 1 Aralık Salı günü itibariyle başlıyor.

 

KIŞ TEDBİRLERİ GENELGESİ

Soğuk havalarla birlikte yollardaki buzlanma tehlikesinin artması kar yağışıyla birlikte olunca tehlike daha da artıyor. Sivil ya da ticari araçların kış bakımlarını yaptırmaları toplumun her kesimi için hayati önem taşırken, diğer önemli bir konu kış lastiği. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı “AFAD” ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2020 tarihli Kış Tedbirleri Genelgeleri kapsamında Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanarak bir dizi önlem kararları aldı.

 

1 ARALIK GÜNÜ BAŞLIYOR

Kurul karalarına göre; Kocaeli il genelinde 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren ticari araçlara (ticari yük taşıyan her cinsten araçlar, yolcu taşıyan taksi, dolmuş, minibüs, midibüs ve otobüsler ile servis araçları vb.) kış lastiği kullanma zorunluluğu getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada ayrıca sivil ya da ticari tüm araçlarda zincir, çekme halatı, takoz ve küçük kar küreği gibi yardımcı ekipmanlarının da bulundurulması zorunlu olacak.

 

MADDİ VE İDARİ CEZA

Alınan kararlara vatandaşlarımızın hassasiyetle uyması gerekiyor. Kararlara uymayanlara ise maddi ve idari cezalar uygulanacak. 1 Aralık Salı günü itibariyle başlayan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

 

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