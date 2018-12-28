TİF'den İLKÇEV'e Ziyaret

Ziyarette, İLKÇEV yönetimi ve izci liderlerinin hazır bulunduğu ziyarette, İLKÇEV’in koordine ettiği projeler ve izcilik çalışmaları üzerinde duruldu. İzci Lideri Tuncay BAŞOĞLU yaptığı sunumda izcilik çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde izah etti. İzcilik çalışmalarının Gebze de gençlere kattığı artı değerleri anlattı.

Sunumu dikkatli bir şekilde takip eden ve notlar alan TİF İl Temsilcisi Önder Alioğlu ve Uluslararası Lider Eğitimcisi Muzaffer GÜNDÜZ, İLKÇEV’in gerçekleştirdiği izcilik çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İLKÇEV’in çalışmalardan tam not aldığını söyledi. İLKÇEV Kulüp Önderi Safa TONYALI yaptığı açıklamada; İLKÇEV olarak her zaman yaptıkları işten emin olduklarını ve gençler için daha çok çalışacaklarını söyledi.



Ziyaret yapılan ikram ve çekilen resimlerle sona erdi.