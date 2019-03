Tıp Bayramını kutladı!

İlçe Sağlık Müdürü Kadıoğlu mesajında, 14 Mart'ın tıp öğrencilerin işgale başkaldırışının 100.yılı olduğunu anımsatarak, işgale karşı bağımsızlık mücadelesinin gizli adının "Tıp Bayramı" olduğunu belirtti. Hekimlerin büyük ve güçlü Türkiye idealine her zamankinden çok bağlı olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, hekimler olarak bunu bütün dünyaya ilan ettiklerini bildirdi. Kadıoğlu, hekim ve sağlık çalışanlarının, insan hayatının kıymetini en iyi bilen insanlar olduğunu aktararak, mesajına şöyle devam etti :“ Sağlık hizmetinin çok yoğun ve önemli bir hizmet alanı olduğunu hepimiz biliyoruz, sağlık çalışanlarını çok iyi anladığımı belirtmek isterim. 14 Mart denilince orada bir aidiyetlik duygusu içinde kendimi buluyorum. Hekimlikten sonra aynı zamanda yöneticilik görevi içerisinde bulunduğum için sağlık çalışanlarımızı yakından görmüş birisi olarak daha iyi anlıyorum. Sağlık hizmeti veren insanlar gerçekten çok önemli bir işi yapıyorlar. Hayat hakkı en temel haktır ve hayat hakkına hizmet etmek de önemli bir hizmettir."

14 MART TIP BAYRAMININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ

Kadıoğlu’ Tıp Bayramı’nın tarihsel gelişimi içerisinde geçen 100 yıl hakkında açıklamalarına şöyle devam etti:“ 14 Mart 1919’da kadim başkentimiz İstanbul’u işgal etmeye kalkanlara karşı direnen tıbbiyelerden miras kalan milli ruhu hiçbir güç söndüremeyecektir. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında çalışan hekimler olarak milletimizin birliğine ve ecdadımızdan miras aldığımız bağımsızlık ruhuna büyük bir onurla sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Hekimler olarak Milletimizle birlikte; mutlu anımızda da, acımızda da bir olduğumuzu haykırmaya, insanımız ve insanlık için çalışmaya bir hekim olarak devam edeceğiz. Milletimize hizmet sunmaktan, insanımızın sağlığını emanet ettiği kişiler ve onlar için şifa sunan eller olmaktan her zaman büyük onur duyduk. Bizler insanımızı yaşatmak adına hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan görevlerimizin başında olmaya hep devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık çalışanları olarak her zaman milletimizin yanında olduk ve var olacağız. Çanakkale'de vardık, dünde ordaydık ve bu günde yaralılarımızın yanındayız. Her zaman milletimizin yanında onlara uzanan el olacağız. Doktorlarımız başta olmak üzere halkımıza gece, gündüz fedakârca hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.” dedi.